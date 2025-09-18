  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Barcelone La tour la plus élevée de la Sagrada Familia sera achevée en 2026

ATS

18.9.2025 - 16:56

La plus haute tour de la Sagrada Familia de Barcelone devrait être achevée en juin 2026, a annoncé jeudi le comité gérant ce projet historique. Cette date correspond au centenaire de la mort de son architecte Antoni Gaudí.

Le projet de la Sagrada Familia a été initié en 1882. Le chantier n'est toujours pas terminé (archives).
Le projet de la Sagrada Familia a été initié en 1882. Le chantier n'est toujours pas terminé (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 16:56

18.09.2025, 17:25

«Une invitation a été lancée au Saint-Père, elle se trouve au Vatican et nous espérons obtenir une réponse dans le courant du mois», a précisé jeudi Esteve Camps, président délégué du comité de construction de la basilique, lors d'une conférence de presse.

L'achèvement de la tour de Jésus-Christ, haute de 172,5 mètres, est prévu pour coïncider avec la messe commémorative du centenaire de la mort de Gaudí, décédé le 10 juin 1926 à Barcelone après avoir été renversé par un tramway.

Conformément aux indications de l'architecte catalan, la plus haute des 18 tours couronnant la basilique ne dépassera pas les 177 mètres de la montagne de Montjuic, qui continuera à dominer le ciel de Barcelone.

La cérémonie commémorative sera l'un des moments forts des célébrations du centenaire du décès de Gaudi, qui devraient s'étaler sur plusieurs mois, selon les indications du comité, qui finance la construction du monument grâce à des dons privés mais surtout grâce aux recettes des entrées touristiques.

Chantier toujours pas terminé

Ces festivités ne marqueront toutefois pas l'achèvement complet de la célèbre basilique, dont le projet a été initié en 1882, un an avant que Gaudí ne prenne les rênes de l'ouvrage, et qui a connu de nombreux rebondissements historiques.

Le comité de construction de la basilique avait initialement annoncé pour 2026 l'achèvement complet du monument, mais la pandémie de Covid-19 avait contraint l'arrêt des travaux et fait chuter les recettes touristiques, poussant les constructeurs à ralentir le projet.

Malgré le retour massif des touristes, avec près de 4,9 millions de visiteurs l'année dernière, une nouvelle date d'achèvement n'a toujours pas été fixée. «Nous avons parlé d'une dizaine d'années, mais il s'agit d'une estimation», a réitéré son architecte en chef, Jordi Faulí.

Une partie de l'incertitude réside dans le projet controversé d'escalier permettant d'accéder au monument par la future façade principale, qui obligerait à démolir certains immeubles d'habitation et fait l'objet de négociations délicates avec la mairie de Barcelone.

Les plus lus

Drame en France : un bébé meurt de froid à l'hôpital, ses parents réclament justice
Scandale à France Culture : un «Je suis Charlie Kirk» tourne au fiasco
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Décès d'une femme qui a perdu la maîtrise de son vélo électrique
Faux policiers à Morat: 41'000 francs soutirés