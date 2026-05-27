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«Nous ne laisserons plus rien passer» Bardella portera plainte contre un rappeur pour «menaces de mort»

Valérie Passello

27.5.2026

Jordan Bardella a indiqué mercredi son intention de déposer plainte contre le rappeur Soli, artiste à la notoriété jusqu'ici balbutiante, en raison de «menaces de mort explicites» visant le président du Rassemblement national dans son dernier clip.

«La violence politique doit cesser. Nous ne laisserons plus rien passer», a réagi M. Bardella sur X, moins de 24 heures après la mise en ligne sur Youtube de la vidéo illustrant le titre «Un facho K.O.».
«La violence politique doit cesser. Nous ne laisserons plus rien passer», a réagi M. Bardella sur X, moins de 24 heures après la mise en ligne sur Youtube de la vidéo illustrant le titre «Un facho K.O.».
KEYSTONE

Agence France-Presse

27.05.2026, 17:27

27.05.2026, 17:28

«La violence politique doit cesser. Nous ne laisserons plus rien passer», a réagi M. Bardella sur X, moins de 24 heures après la mise en ligne sur Youtube de la vidéo illustrant le titre «Un facho K.O.».

Ce clip d'un peu plus de deux minutes met en scène trois jeunes hommes se confrontant à trois autres individus portant des masques de Jordan Bardella, Marine Le Pen et Eric Zemmour.

Les trois responsables politiques d'extrême droite sont symboliquement ligotés et roués de coup au sol. En particulier le personnage de M. Bardella, allongé sur un terrain de football et cible d'un coup de pied avec élan dans la tête - pratique dite du «penalty» dont avait notamment été victime le militant d'ultradroite Quentin Deranque lors d'une rixe avec un groupe d'ultragauche à Lyon en février.

Ces images viennent à l'appui des paroles du rappeur Soli, notamment le refrain: «Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur/Un bon raciste, c'est un raciste blotti dans son cercueil».

«Je dépose évidemment plainte pour les menaces de mort explicites proférées dans ce clip de rap d'un +artiste+ en manque de notoriété et de talent», a fait savoir M. Bardella.

Quitte à doper la visibilité du jeune rappeur, dont les premiers enregistrements remontent à 2022 et qui compte à ce jour moins de 3.000 abonnés sur Youtube, un peu plus de 2.000 auditeurs mensuels sur Spotify, et 300 fans à peine sur Deezer.

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