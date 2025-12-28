Brigitte Bardot, décédée à l'âge de 91 ans, était une «icône parmi les icônes», a salué dimanche sur X la ministre française de la Culture Rachida Dati. Jordan Bardella a rendu hommage à une «ardente patriote».

Brigitte Bardot est décédée à 91 ans (archives). Visual Press Agency

Keystone-SDA ATS

«Inlassable défenseuse de la cause animale, elle est une légende qui aura contribué à façonner nos imaginaires, sans jamais s'y laisser enfermer cependant. Follement libre et tellement française finalement», a-t-elle écrit dans un message assorti d'une vidéo immortalisant le mambo enfiévré de B.B dans «Et Dieu... créa la femme» (1956).

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rendu hommage à une «ardente patriote», voyant en l'actrice, qui a souvent affirmé sa sympathie envers le parti d'extrême-droite, une «incarnation» d'une «certaine idée du courage et de la liberté».

«Le peuple français perd aujourd'hui la Marianne qu'il a tant aimée et dont la beauté a stupéfié le monde. Brigitte Bardot fut une femme de coeur, de conviction et de caractère. Ardente patriote, amoureuse des animaux qu'elle a protégés toute sa vie, elle incarna à elle seule toute une époque française, mais aussi et surtout une certaine idée du courage et de la liberté», a écrit le président du RN sur X.

Brigitte Bardot «était incroyablement française: libre, indomptable, entière», a salué dimanche sur X la cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen.

«La France perd une femme exceptionnelle, par son talent, son courage, sa franchise, sa beauté. Une femme qui fit le choix de rompre avec une carrière incroyable pour se consacrer aux animaux qu'elle défendit jusqu'à son dernier souffle avec une énergie et un amour inépuisables», a-t-elle ajouté.