Jusqu'au 5 octobre, l’exposition annuelle de photographie du Musée de Bagnes, présentée sur le barrage de Mauvoisin, accueille le travail de l’artiste française Camille Llobet. Trente photographies, grand format et recto verso, ont été installées le long des 520 mètres du couronnement du barrage.

Les oeuvres de l’artiste française Camille Llobet sont à découvrir sur la partie sommitale du barrage de Mauvoisin. ATS

Keystone-SDA ATS

Camille Llobet a choisi d'explorer en photo les moraines de la Mer-de-Glace située dans le massif du Mont Blanc. Amoncellements de débris rocheux, mouvants et bruyants, laissés par le retrait glaciaire, les moraines sont constituées de sédiments hétérogènes, qui recouvrent petit à petit les glaciers alpins d’un manteau gris. Ces derniers sont nommés glaciers noirs.

A travers des compositions tantôt macroscopiques, tantôt panoramiques, l’artiste révèle un paysage minéral, ponctué de rares silhouettes ou végétaux. «Exemptées de repère d’échelle, les photographies invitent à suivre du regard les strates et parois sableuses de cette brèche désertée par la glace»; résume Mélanie Roh, la conservatrice du Musée de Bagnes et du patrimoine.

«L’artiste oeuvre dans des conditions de lumière et de silence qu'elle a choisies comme la douce luminosité de l’aube d'un soir d’été, ou celle, plus pâle, de l'automne», poursuit-elle. Ces tonalités particulières révèlent les détails du grain et des lignes, et rendent compte d’une perception presque tendre et tactile.

L'exposition est visible quotidiennement jusqu'au 5 octobre. L'entrée y est gratuite.