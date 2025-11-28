Des peines de 25 ans de réclusion criminelle ont été requises vendredi contre chacune des deux femmes jugées depuis mercredi par la cour d'assises du Bas-Rhin pour l'assassinat de la mère de l'une d'elles.

La victime avait reçu 61 coups de couteau (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Le 13 octobre 2022, la victime, âgée de 68 ans, avait été découverte morte chez elle à Haguenau, assise sur une chaise la tête recouverte d'un sac poubelle et le dos lardé de 61 coups de couteau. Sa fille, âgée 35 ans et la compagne de celle-ci, âgée de 42 ans, avaient avoué avoir tué la sexagénaire, l'expliquant par la «méchanceté» de la victime, qui n'acceptait pas leur relation.

L'avocat général, Guillaume Spindler, a évoqué une «boucherie», un crime commis avec «une telle violence et une telle rapidité que la victime n'a pas eu le temps de réagir».

Altération du discernement

Il a mis en avant l'altération du discernement des deux accusées, ce qui abaisse la peine encourue à 30 ans de prison. Il a requis contre chacune 25 ans de réclusion dont une période de sûreté de 15 ans, des peines assorties d'un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins de 20 ans.

Caroline Bolla, avocate de la compagne de la fille, a insisté sur la «fragilité des accusées», souffrant toutes deux de déficiences intellectuelles et plusieurs fois hospitalisées en psychiatrie. Georges-Frédéric Maillard, avocat de la fille, a expliqué les nombreux coups de couteau portés par sa cliente par «les années de colère, de frustration, de mauvaise relation avec sa mère qui explosent».

Sa cliente a grandi dans un «contexte familial terrible» avec une «mère addict aux médicaments» et un «père alcoolique». Ce n'est «pas un monstre» a-t-il plaidé mais une «femme qui a été en grande difficulté et qui a fait un choix terrible, celui de tuer sa mère».

Les deux accusées s'étaient rencontrées à Brumath, dans un établissement public de santé mentale. Après avoir accompli son acte criminel, le couple avait fui en train à Bordeaux où il avait fini par se rendre dans un hôpital, avouant le meurtre.