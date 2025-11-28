  1. Clients Privés
Bas-Rhin 25 ans de prison requis pour un matricide

ATS

28.11.2025 - 13:50

Des peines de 25 ans de réclusion criminelle ont été requises vendredi contre chacune des deux femmes jugées depuis mercredi par la cour d'assises du Bas-Rhin pour l'assassinat de la mère de l'une d'elles.

La victime avait reçu 61 coups de couteau (image symbolique).
La victime avait reçu 61 coups de couteau (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

28.11.2025, 13:50

28.11.2025, 14:51

Le 13 octobre 2022, la victime, âgée de 68 ans, avait été découverte morte chez elle à Haguenau, assise sur une chaise la tête recouverte d'un sac poubelle et le dos lardé de 61 coups de couteau. Sa fille, âgée 35 ans et la compagne de celle-ci, âgée de 42 ans, avaient avoué avoir tué la sexagénaire, l'expliquant par la «méchanceté» de la victime, qui n'acceptait pas leur relation.

L'avocat général, Guillaume Spindler, a évoqué une «boucherie», un crime commis avec «une telle violence et une telle rapidité que la victime n'a pas eu le temps de réagir».

Altération du discernement

Il a mis en avant l'altération du discernement des deux accusées, ce qui abaisse la peine encourue à 30 ans de prison. Il a requis contre chacune 25 ans de réclusion dont une période de sûreté de 15 ans, des peines assorties d'un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins de 20 ans.

Caroline Bolla, avocate de la compagne de la fille, a insisté sur la «fragilité des accusées», souffrant toutes deux de déficiences intellectuelles et plusieurs fois hospitalisées en psychiatrie. Georges-Frédéric Maillard, avocat de la fille, a expliqué les nombreux coups de couteau portés par sa cliente par «les années de colère, de frustration, de mauvaise relation avec sa mère qui explosent».

Sa cliente a grandi dans un «contexte familial terrible» avec une «mère addict aux médicaments» et un «père alcoolique». Ce n'est «pas un monstre» a-t-il plaidé mais une «femme qui a été en grande difficulté et qui a fait un choix terrible, celui de tuer sa mère».

Les deux accusées s'étaient rencontrées à Brumath, dans un établissement public de santé mentale. Après avoir accompli son acte criminel, le couple avait fui en train à Bordeaux où il avait fini par se rendre dans un hôpital, avouant le meurtre.

