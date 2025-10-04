De l'Alsace à la Haute-Savoie, l'actualité des départements proches de la Suisse. ATS

Un homme de 26 ans présentant des troubles psychiatriques a été interpellé vendredi soir après avoir tué sa grand-mère à coups de couteau dans un village du nord de l'Alsace, a-t-on appris samedi de source proche de l'enquête.

Keystone-SDA ATS

La procureure de la République de Strasbourg, Clarisse Taron, a confirmé l'ouverture d'une enquête pour meurtre sur ascendant. Le suspect a été hospitalisé, a-t-elle ajouté.

Il a été interpellé vendredi après 17h00, pour avoir tué sa grand-mère de 88 ans à l'arme blanche à Alteckendorf, commune rurale à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, a précisé une source proche de l'enquête.

Le mis en cause a été hospitalisé en psychiatrie, son état ayant été jugé incompatible avec la garde à vue. Les enquêteurs n'ont donc pas pu l'entendre pour connaître les raisons de son geste.