Une enseignante a été blessée par un coup de poignard mercredi matin au collège de Benfeld, dans le Bas-Rhin. L'établissement a été évacué, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Nouveau cas d'agression d'enseignant en France. ATS

Keystone-SDA ATS

Un adolescent de 14 ans interpellé, indique la gendarmerie. Selon le quotidien régional les Dernières nouvelles d'Alsace, le pronostic vital de cette enseignante de musique n'est pas engagé.