«Une horreur absolue» Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct

Valérie Passello

19.8.2025

Le parquet de Nice a indiqué mardi avoir ouvert une enquête suite au décès «lors d'un live streaming» sur une plateforme vidéo d'un homme de 46 ans, protagoniste de vidéos controversées sur lesquelles la ministre du numérique a saisi l'Arcom.

Agence France-Presse

19.08.2025, 13:43

Raphaël Graven, 46 ans, connu en ligne sous les pseudos «Jean Pormanove» ou «JP», est décédé lundi à Contes, petit village au nord de Nice, a précisé le parquet, confirmant une information de Nice-Matin. Il était connu pour participer à des vidéos le montrant subissant violences et autres humiliations, notamment de deux partenaires connus sous les pseudos de «Narutovie» et «Safine».

Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête en «recherche des causes de la mort» et ordonné une autopsie.

Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Nice, déjà saisie depuis décembre 2024 d'une enquête notamment pour «violences volontaires en réunion sur personnes vulnérables (...) et diffusion d'enregistrement d'images relatives à la commission d'infractions d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne», suite à un article de Médiapart révélant l'existence de ces vidéos, suivies par des milliers de personnes, notamment sur la plateforme australienne de diffusion en direct Kick.

Inanimé sous une couette

Une vidéo diffusée en live lundi sur Kick, et largement partagée depuis, montrerait, selon des internautes, les moments juste avant son décès ou la découverte de celui-ci, le montrant inanimé sous une couette dans un lit, dans lequel sont également deux autres hommes, dont un jette une petite bouteille d'eau en plastique dans sa direction.

Clara Chappaz, ministre déléguée chargée du Numérique, a dénoncé sur le réseau X «une horreur absolue» et indiqué avoir «saisi l'Arcom et effectué un signalement sur Pharos», le service de lutte contre la violence en ligne.

«J'ai également contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenus illicites n’est pas une option: c'est la loi», a-t-elle souligné.

Interrogée par mail par l'AFP sur cette affaire, Kick a répondu «ne pouvoir donner aucune information en raison de notre politique de confidentialité». Dans ses conditions d'utilisation, le site souligne que «bien que la violence puisse être contextuelle et avoir des conséquences variables, nous interdisons tout contenu représentant ou incitant à une violence odieuse».

Kick est une plateforme australienne, grande concurrente du leader mondial du live streaming Twitch et aux règles de modération plus relâchées.

vxm-so/alc/dch

