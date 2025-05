Sa fille, sa foi, son fief: l'affaire des violences physiques et sexuelles au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram touche très personnellement et à plusieurs titres François Bayrou, même s'il sera davantage interrogé mercredi sur sa responsabilité politique.

L’affaire des violences physiques et sexuelles au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram touche très personnellement François Bayrou. IMAGO/IP3press

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le Premier ministre «est à la fois dans l'émotion» et «dans l'imprécision», en déduit le député du MoDem Richard Ramos. Le scandale l'affecte à tel point que lorsqu'un journaliste tente de l'interroger sur le sujet au Salon de l'agriculture, il est empêché de le suivre au plus près.

Car son cercle familial est directement concerné: plusieurs de ses six enfants ont été scolarisés dans cet établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques, situé à une vingtaine de kilomètres de son village natal, Bordères, près de Pau, la ville dont il est resté maire. Son épouse y a enseigné le catéchisme.

François Bayrou est un des notables les plus connus de la région. Ancien président du conseil général (1992-2001), chargé de la protection de l'enfance, ancien ministre de l’Éducation nationale (1993-97), ancien député (1986-93; 1997-99; 2002-12), il affirme n'avoir «jamais» rien su des agissements dénoncés aujourd'hui, objets de révélations en série du média en ligne Mediapart.

«Protéger»

L'affaire provoque des échanges houleux au conseil municipal de Pau le 24 mars, où siègent une victime proche de M. Bayrou et un opposant avocat d'une autre victime.

Elle prend un tournant encore plus intime quand sa fille aînée Hélène --qui n'utilise plus que le nom de sa mère, Perlant—- révèle fin avril avoir subi des violences physiques dans un camp d'été par un prêtre qui officiait selon elle dans son collège, fondé par une congrégation liée à celle de Bétharram.

Dans un premier temps, elle explique n'avoir rien dit pour «protéger» son père de «coups politiques», empêché «comme les autres parents» par le «déni collectif», avant de relater une conversation où son père lui raconte avoir rencontré le juge. Si bien qu'une ministre ne sait plus si son témoignage «est à charge ou à décharge». «Ça me poignarde le cœur», réagit François Bayrou. Alain Esquerre de son côté dit craindre qu'Hélène Perlant ne «vole la vedette» aux victimes qu'il représente.

Au départ François Bayrou répond en tant que responsable politique, «in fine les événements personnels font que c'est le père de famille» qui s'exprime, l'absout une proche. Celui qui a «toujours cloisonné sa vie de famille et sa vie d’élu», aux dires d'un allié, se retrouve exposé comme jamais. Et «ça fragilise», témoigne un ministre, car «les coups les pires qu'on prend dans la vie politique sont ceux qu'on prend au plus proche».

«Instrumentaliser»

Le même avance que François Bayrou, âgé de 73 ans, a eu une vie «assez rude», avec un père décédé jeune, dont il a repris l'exploitation tout en démarrant sa carrière d'enseignant, reflet d'une époque où «prendre des gifles à l'école, c’était monnaie courante». M. Bayrou a lui-même été harcelé à l'école pour un bégaiement.

Quand la justice commence à enquêter début 2024, François Bayrou dit n'avoir «jamais entendu parler» des accusations de viols. «Seule l'une de mes filles se souvient d'une affaire de claques données par un surveillant». Le co-rapporteur LFI de la commission d'enquête Paul Vannier admet qu'il y a «peut-être une affaire de famille» chez les Bayrou avec «des secrets» et «des choses qui n'ont pas été dites», «vues» ou «sues».

Mais cela «ne concerne pas» la commission d'enquête «qui travaille, elle, sur des dysfonctionnements dans les contrôles de l’État» de ces établissements et «interroge des responsabilités politiques», souligne-t-il.

«Le plus dur pour (Bayrou), c'est la conjonction entre la découverte du traumatisme qu’a vécu sa fille et la volonté d'instrumentaliser ça par certains», le défend un intime, qui promet des «clarifications». François Bayrou «trouve dégueulasse qu’on lui fasse un procès comme s'il avait été l’homme qui avait cherché à dissimuler le scandale», ajoute un autre.

L'affaire touche une autre corde sensible : la foi catholique revendiquée du Premier ministre, «profondément attaché à la laïcité», qui risque d'être questionné sur son intention ou pas de protéger l'institution.

Le père Carricart, écroué puis remis en liberté, dont le corps sera retrouvé à Rome, était un ami de la famille Bayrou, selon M. Esquerre. Et sa femme est allée à ses obsèques en 2000.