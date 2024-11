Le festival BDmania.ch a accueilli quelque 9600 visiteurs samedi et dimanche à Belfaux (FR) pour ses 30 ans célébrés à l'occasion de sa 16e édition. Les organisateurs avaient réservé de «belles surprises» à destination d'un large public.

Le festival BDmania.ch a fêté ce week-end ses 30 ans à l'occasion de son édition 2024 à Belfaux (FR) (photo d'illustration). ATS

Dédicaces, ateliers, expositions, conférences, concours... le festival a offert aux enfants comme aux adultes des moments de découverte, de partage, d’émotion, ont indiqué dimanche les organisateurs, se déclarant très satisfaits de l'affluence.

Au total, ce sont plus de 60 dessinateurs et illustrateurs, venus du canton de Fribourg, de Suisse, mais aussi de Belgique et de France, qui ont partagé leur passion avec le public dans la halle de gymnastique, «un haut lieu des dédicaces». La manifestation s'est déroulée «dans cet esprit festif qui est cher aux organisateurs».

Pour rappel, le festival a été fondé en 1992, mais le Covid-19 a nécessité de décaler la commémoration des 30 ans. Plusieurs expositions de BD anthropomorphiques ont mis en lumière des héros tels que Petzi et le détective local Okla Noodles, ainsi que des auteurs comme Carine, Yami Shin ou encore Christian Peultier.

Une exposition a été également consacrée à l’auteur de l’affiche de l'édition, l’artiste Etienne Willem, décédé le 16 juin. Plusieurs dessinateurs étaient présents par ailleurs avec des BD sorties tout juste de presse. Certains auteurs ont dévoilé leur travail de création lors de conférences.

Pour les amateurs de sports, un stand spécial a présenté la nouvelle bande dessinée «Fribourg, terre de hockey». Le festival a accueilli encore des collectifs tels que Splotch et La Bûche, ainsi que des maisons d’édition, des bouquinistes ou encore des associations telles que Boule à Zéro et Alpart.

Le fait d’organiser le festival sur deux lieux, le site scolaire et le centre paroissial, a constitué une nouveauté de l’édition 2024. En 2021, BDmania.ch avait accueilli près de 6000 visiteurs sur deux jours. La manifestation s'était déroulée sur plus de 30 sites dans le canton, avec Derib comme invité de marque.

lp, ats