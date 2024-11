Joël Dicker et six autres surprises sur la liste des Suisses les plus riches

La fortune totale des 300 personnes les plus riches de Suisse atteint en 2024 un nouveau record de 833,5 milliards de francs. Mais les chiffres ne sont pas les seuls à impressionner.

Le classement annuel de «Bilanz» dresse la liste des 300 Suisses les plus riches de l'année 2024. sda

Samuel Walder

La liste des 300 personnes les plus riches de Suisse, publiée par le magazine spécialisé «Bilanz», compte cette année de nouveaux venus passionnants. Douze nouveaux super-riches ont fait leur entrée dans ce club exclusif et réunissent ensemble la somme considérable de 12,3 milliards de francs.

Mais cette année, ce ne sont pas seulement les nouveaux venus qui surprennent, mais aussi les circonstances. Voici les sept surprises que recèle la liste des 300 Suisses* les plus riches.

Le roi de la cryptographie se distingue

Avec une fortune de 7,5 milliards de francs, Giancarlo Devasini prend la 26e place de la liste - et ce dès ses débuts. Devasini, un ancien chirurgien plastique et investisseur italien, détient 47 pour cent de Tether, la troisième plus grande crypto-monnaie du monde. Il ne doit toutefois pas son inscription sur la liste à une soudaine pluie d'argent, mais à un déménagement : Devasini est depuis peu chez lui à Lugano.

La ville tessinoise s'est révélée être un eldorado pour les cryptomonnaies et veut devenir la capitale européenne de la cryptographie. Un environnement qui attire comme par magie des pionniers comme Devasini.

Ikea éjecté du sommet après plus de 20 ans

Pendant plus de deux décennies, les Kamprad ont occupé sans conteste la tête du classement des plus riches de Suisse. Ingvar Kamprad, le fondateur d'Ikea, a d'abord dominé, puis ses trois fils Jonas, Mathias et Peter Kamprad ont pris la place au soleil. Mais 2024 apporte une surprise: les anciens candidats numéro 1 sont tombés du top ten. Qu'est-ce qui se cache derrière cette chute ?

L'explication réside dans la complexité des rapports de propriété du géant suédois de l'ameublement. Officiellement, les frères Kamprad ne possèdent pas du tout l'empire Ikea. Les plus de 450 magasins Ikea dans le monde, qui ont généré un bénéfice de 2,2 milliards d'euros rien que l'année dernière, sont la propriété de la fondation Ingka, qui poursuit avant tout des objectifs caritatifs. Cela signifie que les bénéfices restent chez Ikea et ne vont pas dans les caisses privées des Kamprad. Jonas, Mathias et Peter Kamprad, tous titulaires d'un passeport suisse, continuent de profiter de la vie en Suisse.

Au sommet avec des gourmandises

Des entreprises traditionnelles font également souffler un vent de fraîcheur sur la liste: Milan et Tomas Prenosil, les frères derrière la célèbre confiserie Sprüngli, font leurs débuts cette année. Avec 275 millions de francs, leur succès est aussi sucré que les célèbres Luxemburgerli. Leurs presque 30 filiales attirent des gourmets du monde entier et sont un symbole de la culture du plaisir suisse.

Surprise en politique

Ruedi Noser, l'ancien conseiller national et conseiller aux États de Zurich, a fait un saut de justesse dans le top 300. Cet entrepreneur informatique est l'unique actionnaire de Noser Management et a fait du groupe Noser l'un des principaux acteurs du secteur informatique suisse. Avec une fortune de 125 millions de francs, il occupe la 295e place.

Les plus riches sont plus riches que jamais

Les riches sont de plus en plus riches - du moins en Suisse. La fortune des 300 personnes les plus fortunées du pays a atteint un nouveau record. Avec un montant fabuleux de 833,5 milliards de francs, le précédent record de 2021 (821,8 milliards de francs) a été battu.

Les années 2022 et 2023 ont d'abord apporté un coup de frein aux plus riches. Après le record absolu de 2021, la fortune totale est passée sous la barre des 800 milliards de francs - un recul rare. Mais 2024 a marqué un retour en force. Poussée par des secteurs en plein essor comme la technologie, la pharmacie et les crypto-monnaies, la fortune a grimpé à un nouveau niveau record. A titre de comparaison, lors de la première publication de la liste il y a 36 ans, en 1988, la fortune totale des 100 plus riches de Suisse de l'époque ne s'élevait «qu'à» 66 milliards de francs.

Outre les grands noms de l'économie, on retrouve également des célébrités sur la liste

Outre les nouveaux venus et les pionniers de la branche, on trouve également des personnalités et des familles connues parmi les 300 personnes les plus riches de Suisse.

La famille Bertarelli, menée par Ernesto Bertarelli, connu pour avoir participé à la Coupe de l'America, occupe la 8e place avec une fortune estimée entre 16 et 17 milliards de francs. Juste derrière les Bertarelli, on trouve la famille Blocher avec une fortune de 15 à 16 milliards de francs. Christoph Blocher, ancien conseiller fédéral UDC et figure marquante de la politique suisse, a bâti avec sa famille une fortune considérable, basée principalement sur des participations dans l'industrie chimique et pharmaceutique.

Le CEO d'UBS Sergio Ermotti, qui a écrit un chapitre décisif de l'histoire économique suisse en reprenant le Crédit Suisse, dispose d'une fortune estimée entre 150 et 200 millions de francs.

Roger Federer figure également sur la liste - et ce n'est pas la première fois. Avec une fortune estimée jusqu'à 1 milliard de francs, il a réussi à entrer dans le cercle très fermé des super-riches. Outre son succès sportif, Federer a utilisé des contrats publicitaires lucratifs et des participations dans des entreprises pour faire fructifier sa fortune. Il reste un exemple parfait de la manière dont les stars du sport peuvent réussir économiquement à long terme.

Les plus jeunes Suisses les plus riches

En mai déjà, le magazine spécialisé «Bilanz» publiait un classement des Suisses de moins de 40 ans les plus riches. Il en ressortait que Joël Dicker, un écrivain et éditeur de 38 ans originaire de Genève, figurerait en 2024 sur la liste des Suisses de moins de 40 ans les plus riches. Sa fortune est estimée entre 20 et 50 millions de francs.

Dans la catégorie du show-business, la chanteuse populaire Beatrice Egli, 36 ans, est en tête de liste, avec une fortune estimée entre 2 et 5 millions de francs. On peut toutefois supposer qu'il existe en Suisse des héritiers ou héritières plus jeunes dont la fortune n'est pas connue du public en raison des structures des fondations ou pour d'autres raisons. Dans ce contexte, les noms ne sont pas connus.