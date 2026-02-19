Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La procureure du Valais se confie Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»

ATS

19.2.2026 - 09:10

«Je suis la première à ressentir la pression, elle pèse sur moi», a déclaré Beatrice Pilloud dans une interview accordée au Walliser Bote mercredi. La procureure générale du canton du Valais revient sur son rôle dans la procédure de Crans-Montana et évoque, notamment, les attaques récurrentes de certains médias à son encontre.

«Je suis constamment attaquée de front par certains médias. Ma famille en subit également les conséquences. Il y a même des journalistes qui attendent devant notre maison. Cela va trop loin», affirme Béatrice Pilloud. (archives)
«Je suis constamment attaquée de front par certains médias. Ma famille en subit également les conséquences. Il y a même des journalistes qui attendent devant notre maison. Cela va trop loin», affirme Béatrice Pilloud. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:10

«Je travaille sur cette affaire tragique depuis 50 jours», rappelle Beatrice Pilloud, qui a, depuis le début des événements, rarifié ses prises de parole. «Je suis constamment attaquée de front par certains médias. Ma famille en subit également les conséquences. Il y a même des journalistes qui attendent devant notre maison. Cela va trop loin», affirme-t-elle.

En introduction à son entretien, le média haut-valaisan rappelle que celle qui est en fonction depuis deux ans fait l'objet de vives critiques depuis plusieurs semaines. Des erreurs dans la procédure sont régulièrement pointées du doigt par les médias suisses, mais aussi étrangers.

Interrogée sur cette «pression nationale et internationale», la procureure générale répond: «ce n'est pas ce qui importe pour le moment: je me concentre sur ma mission, qui est de traiter cette affaire avec mon équipe». Et de constater que certaines critiques qui la visent sont parfois difficilement compréhensibles, comme celle critiquant ses vêtements ou sa coupe de cheveux.

Nombreuses critiques

Parmi les dernières accusations en date: celle qui lui reproche d'être trop proche des autorités, et notamment du président de la commune de Crans-Montana. La NZZ a en effet rapporté cette semaine que lui et Beatrice Pilloud faisaient partie de la même association viticole, «L'Ordre de la Channe».

Certains ont estimé que cette «proximité» est «problématique». La procureure valaisanne réagit en indiquant qu'elle ne savait pas que Nicolas Féraud faisait aussi partie de cette confrérie. Cette dernière compte plusieurs centaines de membres, rappelle-t-elle également. Beatrice Pilloud explique d'ailleurs avoir refusé une invitation de l'organisation dès qu'elle a su que le président de la commune sera lui aussi présent.

Communiquer ou non?

Egalement questionnée sur sa manière de communiquer, Beatrice Pilloud rappelle que sa mission et celles des procureures en charge de l'affaire est de faire «le travail avec soin». A la question «Ne voulez-vous ou ne pouvez-vous pas plus communiquer?», la procureure générale répond: «peut-être les deux. Mais cette affaire n'est pas un jeu, l'enjeu est trop important. Je m'en tiens à une règle claire: la procédure se déroule dans la salle d'audience, pas dans les médias».

Et d'ajouter qu'il est important que l'équipe en charge de la procédure ne soit pas contrainte à prendre une décision sous la pression des médias. «Ce serait désastreux», conclut-elle.

Les plus lus

«On parle de viol par fellation ou de viol par pénétration digitale»
Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»
Les partis tentent d'empêcher une élue de parler de Crans-Montana à la TV
A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !
Parti faire le tour du monde à moto, un couple condamné à 10 ans de prison en Iran
Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»