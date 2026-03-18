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Trafic routier Week-end de Pâques: bouchons XXL attendus sur les autoroutes

ATS

18.3.2026 - 12:39

Les automobilistes qui se rendent au Tessin devront prévoir de longs temps d'attente pendant le week-end pascal. Le trafic sera déjà dense le week-end précédant Pâques, les 28 et 29 mars.

Comme de coutume à Pâques, l'axe du Gothard devrait être pris d'assaut (photo prétexte).
Comme de coutume à Pâques, l'axe du Gothard devrait être pris d'assaut (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

18.03.2026, 12:39

18.03.2026, 14:40

Certains axes seront pris d'assaut dès le vendredi 27 mars, en particulier les autoroutes du Gothard (A2) et du San Bernardino (A 13), indique mercredi l'Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué.

Romandie

Il faudra aussi composer avec un trafic dense sur le Plateau et les routes d'accès aux régions touristiques. En Romandie, les autoroutes entre Châtel-Saint-Denis et Vevey (A12) ainsi qu'entre Vevey et le Valais (A9) seront particulièrement prisées.

De nombreux retours auront lieu dès le dimanche de Pâques (5 avril) en fin de journée et la semaine suivante. En cas d'embouteillages, l'OFROU demande de ne pas quitter les axes principaux afin d'éviter de paralyser le trafic local.

Trains supplémentaires au Lötschberg

Sur la route du col du Simplon, les travaux à Casermetta seront suspendus pendant la période de Pâques. Le trafic pourra donc s'y écouler normalement.

Du côté du ferroutage, des trains supplémentaires circuleront sur l'axe du Lötschberg. Lors des jours de départ, des moments d'attente seront à prévoir entre 8h00 et 16h00 aux gares du Lötschberg à Kandersteg (BE), de la Furka à Realp (UR) et de la Vereina à Klosters (GR). Pour les retours, des temps d'attente devraient être observés entre 11h00 et 18h00 à la gare du Lötschberg à Goppenstein (VS), de la Furka à Oberwald (VS) et de la Vereina à Lavin-Sagliains (GR).

Par ailleurs, les CFF ont annoncé mardi qu'ils allaient étendre leur offre pour Pâques: 27 trains supplémentaires, représentant plus de 70'000 places, sont prévus en direction du Tessin pour désengorger l'axe du Gothard.

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