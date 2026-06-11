La police a utilisé un canon à eau mercredi soir pour disperser des manifestants près de Belfast, théâtre pour la deuxième nuit consécutive de violences localisées. Celles-ci font suite à une attaque au couteau pour laquelle un réfugié soudanais a été inculpé.

Des manifestants ont allumé des feux lors d'émeutes sur Antrim Road à Newtownabbey, au nord de Belfast, en Irlande du Nord, le 10 juin 2026. Un Soudanais de 30 ans a été inculpé de tentative de meurtre à la suite d'une agression au couteau survenue à Belfast le 8 juin. Des maisons et des véhicules ont été incendiés lors de manifestations anti-immigration qui ont suivi cette agression. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au total, plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés en plusieurs points de Belfast, parfois pacifiquement. La situation a toutefois été tendue dès le début de soirée dans une rue de Glengormley, au nord de la capitale nord-irlandaise, où une importante présence policière a été déployée, a constaté l'AFP.

Des manifestants ont lancé des projectiles, briques et bouteilles en verre, aux forces de l'ordre et incendié au moins une poubelle, a rapporté la police. Elle a fait usage d'un canon à eau pour disperser la foule.

Le centre de Belfast a été épargné par les violences, contrairement à la veille, où s'étaient déroulées des émeutes anti-immigrés, déclenchées après une attaque au couteau lundi soir à Belfast.

Emeutes «choquantes»

La victime de cette agression a perdu un oeil. Il est hospitalisé dans un état stable, a précisé mercredi soir sa famille dans un communiqué relayé par la police, se disant «dégoutée» par les scènes de violence qui se sont déroulées la veille.

Le suspect de l'attaque, Hadi Alodid, un Soudanais âgé de 30 ans, a comparu mercredi matin devant un juge à Belfast. Inculpé notamment de tentative de meurtre, il a refusé la présence d'un avocat et était accompagné d'un interprète arabophone.

A l'issue de l'audience, il a été maintenu en détention jusqu'à une prochaine comparution prévue le 8 juillet. Ses motivations restent floues, mais la police nord-irlandaise a écarté, à ce stade, la piste terroriste.

Ces émeutes anti-immigrés ont été qualifiées de «choquantes» par le premier ministre Keir Starmer et la police nord-irlandaise a annoncé la mobilisation d'effectifs supplémentaires. Des renforts du reste du Royaume-Uni devraient arriver jeudi.

Ces appels à manifester avaient été relayés par des figures d'extrême droite, notamment le militant Tommy Robinson et par le milliardaire américain Elon Musk.