France Deux ans de prison pour un policier de Belfort reconnu coupable de violences

ATS

30.9.2025 - 19:33

Un policier de 38 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Belfort à deux ans de prison avec sursis pour des violences commises en juin, en dehors de son service, sur trois jeunes hommes, dont l'un avait été matraqué.

Le policier accusé d'avoir agressé des jeunes alors qu'il n'était pas en service a écopé de deux ans de prison (Photo prétexte).
ATS
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 19:33

30.09.2025, 19:51

Le fonctionnaire n'était pas en service le jour des faits, mais il avait fait état de ses fonctions et sorti sa plaque, a indiqué à l'AFP la procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher.

Il a également été interdit de fonction publique pendant deux ans, et de port d'arme pendant quatre ans, une condamnation conforme aux réquisitions du parquet.

Selon le quotidien régional L'Est Républicain, les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 juin: le prévenu et son frère, âgé de 30 ans, ont eu une altercation avec trois jeunes de 21 à 24 ans.

Bâle. Jeune motard «flashé» à 152 km/h sur une route limitée à 60

BâleJeune motard «flashé» à 152 km/h sur une route limitée à 60

Le policier avait, selon le journal local, «poursuivi longuement et matraqué» l'un d'eux en pleine rue, avant que les trois jeunes n'aillent se réfugier dans le commissariat de Belfort.

A l'audience en août, une vidéo dans laquelle on voit le policier violenter avec une matraque le jeune, dont la jambe était fracturée et qui se trouvait «recroquevillé au sol» a été évoquée, selon le journal. Dans sa décision, le tribunal correctionnel de Belfort a aussi ordonné la confiscation de la matraque qui avait servi à l'infraction.

Le frère du policier, lui aussi poursuivi pour des violences volontaires aggravées à l'encontre des trois victimes, a été condamné à un an de prison avec sursis.

