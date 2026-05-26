La Belgique en émoi: un car scolaire percuté par un train

Un car scolaire a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin faisant état de plusieurs morts.

BUGGENHOUT Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex Photo: IMAGO/Photo News Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex Photo: IMAGO/Photo News Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex Photo: IMAGO/Photo News BUGGENHOUT Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex Photo: IMAGO/Photo News Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex Photo: IMAGO/Photo News Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex Photo: IMAGO/Photo News

Keystone-SDA ATS

L'accident a eu lieu à Buggenhout, en Flandres, à «un passage à niveau», a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

«Bilan dramatique»

«Ça c'est passé vers 08h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ», a-t-il affirmé. «Le choc a été excessivement violent», a-t-il assuré, faisant état d'un «bilan dramatique».

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a déploré un «tragique accident». «Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Sollicitée par l'AFP, la police fédérale a pour l'heure refusé d'évoquer un bilan précis.

«L'Europe pleure avec la Belgique»

«L'Europe pleure avec la Belgique», a réagi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen mardi, après la collision entre un car scolaire et un train qui a fait plusieurs morts dans le nord du pays.

«J'ai eu le cœur brisé en apprenant l'accident tragique entre un train et un car scolaire à Buggenhout aujourd'hui. Mes plus sincères condoléances vont aux familles des victimes et à leurs proches. Aujourd'hui, l'Europe pleure avec la Belgique», a-t-elle écrit sur le réseau social X.