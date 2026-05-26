La Belgique en émoi: un car scolaire percuté par un train

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Bilan dramatique» La Belgique en émoi: un car scolaire percuté par un train

ATS

26.5.2026 - 11:17

Un car scolaire a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin faisant état de plusieurs morts.

BUGGENHOUT
BUGGENHOUT. Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Photo: IMAGO/Photo News

BUGGENHOUT. Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Photo: IMAGO/Photo News

BUGGENHOUT. Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Photo: IMAGO/Photo News

BUGGENHOUT
BUGGENHOUT. Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Photo: IMAGO/Photo News

BUGGENHOUT. Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Photo: IMAGO/Photo News

BUGGENHOUT. Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Un bus scolaire percuté par un train BUGGENHOUT, BELGIQUE - 26 MAI : Un accident ferroviaire a fait plusieurs morts lors d'une collision entre un train et un minibus à Buggenhout. Le minibus transportait sept écoliers et deux adultes : Les barrières étaient baissées. Le 26 mai 2026 à Buggenhout, en Belgique, 26/05/2026 Buggenhout Belgique PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright : xBertxVanxDenxBrouckex

Photo: IMAGO/Photo News

Keystone-SDA

26.05.2026, 11:17

26.05.2026, 12:02

L'accident a eu lieu à Buggenhout, en Flandres, à «un passage à niveau», a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

«Bilan dramatique»

«Ça c'est passé vers 08h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ», a-t-il affirmé. «Le choc a été excessivement violent», a-t-il assuré, faisant état d'un «bilan dramatique».

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a déploré un «tragique accident». «Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Sollicitée par l'AFP, la police fédérale a pour l'heure refusé d'évoquer un bilan précis.

«L'Europe pleure avec la Belgique»

«L'Europe pleure avec la Belgique», a réagi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen mardi, après la collision entre un car scolaire et un train qui a fait plusieurs morts dans le nord du pays.

«J'ai eu le cœur brisé en apprenant l'accident tragique entre un train et un car scolaire à Buggenhout aujourd'hui. Mes plus sincères condoléances vont aux familles des victimes et à leurs proches. Aujourd'hui, l'Europe pleure avec la Belgique», a-t-elle écrit sur le réseau social X.

Les plus lus

La Belgique en émoi: un car scolaire percuté par un train
Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
Un document secret met le Conseil fédéral dans l'embarras
Cris, police, pompiers... Qu'arrive-t-il à l'animatrice Belén Rodriguez ?
Craintes autour d'une potentielle explosion de la carcasse de «Timmy» la baleine
Bruel ne chantera pas au Bellarena indoor festival à Fribourg