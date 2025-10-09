La Belgique déjoue un projet d’attentat jihadiste contre son Premier ministre

Un projet d'attentat jihadiste à l'aide d'un drone visant le Premier ministre belge Bart De Wever a été déjoué et trois personnes ont été arrêtées jeudi, a indiqué la justice belge.

Le Premier ministre belge Bart De Wever, à Copenhague, le 1er octobre 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

Elle a d'abord évoqué des «politiques» comme cible de ce projet d'attentat, mais l'entourage du chef du gouvernement belge, et plusieurs de ses ministres, ont confirmé qu'il était bien la cible.

«La nouvelle d'un projet d'attentat visant le Premier ministre Bart De Wever est profondément choquante», a ainsi déclaré sur X le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot, qui a apporté son soutien au chef du gouvernement, tout comme son collègue de la Défense Théo Francken.

«Tout notre soutien à vous et à votre famille», a-t-il déclaré sur X. Il a également remercié les services de sécurité belges, tout comme M. Prévot.

Trois arrestations

Trois jeunes adultes ont été arrêtés jeudi à Anvers pour des soupçons de préparation d'«attentat terroriste d'inspiration jihadiste à l'encontre d'hommes politiques» à l'aide d'un drone, avait annoncé plus tôt la justice belge.

Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête pour «tentative d'assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste», a expliqué la cheffe du parquet fédéral Ann Fransen au cours d'une conférence de presse à Bruxelles.

«Certains éléments indiquent que l'intention était de perpétrer un attentat terroriste d'inspiration jihadiste à l'encontre d'hommes politiques», a-t-elle poursuivi.

«Il y a également des indications que le but des suspects était de fabriquer un drone auquel une cargaison devait être attachée», a ajouté Mme Fransen.

Engin improvisé

Selon la presse, la police a fouillé une maison à quelques centaines de mètres du domicile du chef du gouvernement à Anvers. «Lors de la perquisition au domicile d'un des suspects», un engin improvisé, potentiellement explosif mais pas encore opérationnel, a été trouvé ainsi qu'un sac contenant des billes de métal.

Chez un deuxième suspect, la police a découvert une imprimante 3D «dont on peut soupçonner qu'elle devait servir à fabriquer des pièces utiles à la commission d'un attentat», a déclaré Ann Fransen.

Les suspects sont des adultes nés en 2001, 2002 et 2007. Deux d'entre eux étaient auditionnés par la police judiciaire et comparaîtront devant un juge d'instruction vendredi. Le troisième suspect a été libéré.

D'autres projets d'attentat ont été déjoués en Belgique ces dernières années. Un adolescent soupçonné d'un projet d'attentat contre une mosquée avait ainsi été arrêté en janvier à Bruxelles, et des armes saisies à son domicile.

600 extrémistes fichés

Début 2025, environ 600 personnes étaient fichées comme extrémistes faisant l'objet d'un suivi particulier par l'Ocam, l'agence belge d'analyse de la menace terroriste.

Une grande majorité appartient à la mouvance jihadiste, mais certains «fichés» le sont aussi pour leurs sympathies pour les mouvements d'extrême droite.

La Belgique a déjà été plusieurs fois frappée par le terrorisme, notamment par des attaques jihadistes cette dernière décennie. Le 22 mars 2016, trente-deux personnes ont été tuées dans deux attaques suicides – à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles – perpétrées par la cellule jihadiste déjà à l'origine des attentats du 13 novembre 2015 en France (130 morts).

En octobre 2023, un Tunisien radicalisé a abattu en pleine rue deux supporters suédois venus à Bruxelles pour un match de leur sélection nationale contre la Belgique.