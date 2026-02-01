  1. Clients Privés
Soleure Un garçon de huit ans grièvement blessé dans un accident

ATS

1.2.2026 - 11:10

Un garçon de huit ans, circulant sur une trottinette, a été percuté par une voiture samedi à Bellach. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de la Rega.

Un enfant a été grièvement blessé lors d’une collision avec une voiture à Bellach (SO) samedi.
Un enfant a été grièvement blessé lors d’une collision avec une voiture à Bellach (SO) samedi.
ATS

Keystone-SDA

01.02.2026, 11:10

01.02.2026, 11:29

L’accident s’est produit peu avant 15h00, a indiqué la police cantonale de Soleure dimanche. Un homme circulait en voiture et près d'immeubles résidentiels, il a tourné à gauche pour accéder à un parking.

Au même moment, deux garçons circulaient sur des trottinettes sur le trottoir, selon la police cantonale. Pour des raisons qui restent à éclaircir, il y a eu, sur le trottoir ou sur la zone d'accès au parking, une collision entre la voiture et l’un des enfants.

Valais. Un skieur perd la vie à Zermatt

ValaisUn skieur perd la vie à Zermatt

Outre la police et le ministère public, de nombreux secours sont intervenus. La police et le ministère public ont ouvert une enquête sur les circonstances et les causes de l’accident.

