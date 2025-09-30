  1. Clients Privés
Livre choc Belmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !

Gregoire Galley

30.9.2025

«La liberté, c'est d'être soi, même quand ça dérange», proclame l'actrice française Brigitte Bardot en exergue d'un livre intitulé «Mon BBcédaire» qui paraît mercredi, et dans lequel elle donne son avis souvent incisif sur le monde.

Dans son nouveau livre, Brigitte Bardot donne son avis souvent incisif sur le monde.
Dans son nouveau livre, Brigitte Bardot donne son avis souvent incisif sur le monde.
ats

Agence France-Presse

30.09.2025, 07:58

«Mon BBcédaire», qui «a été entièrement rédigé à la main», est présenté par l'éditeur Fayard comme «une immersion dans la personnalité d'une femme qui a marqué son époque par son indépendance, son engagement et son audace».

Du A d'abandon au Z de zoo, Brigitte Bardot, 91 ans, écrit quelques lignes, de son écriture ronde, sur des mots choisis et des noms de lieux ou de personnalités qu'elle a connus.

Elle proclame ainsi son amour pour Jean-Paul Belmondo, «type formidable, acteur génial, rigolo et courageux», mais juge qu'Alain Delon «porte en lui le meilleur et le pire» et que Marcello Mastroianni était, bien que «charmant», «un bon acteur sans génie ni véritable personnalité inoubliable».

«Initiales BB»

Dans l'érotisme, la comédienne révélée par le film «Et Dieu... créa la femme» voit des «jeux d'amour où tout est permis avec imagination, perversité trouble et coquinerie amoureuse».

Évoquant Saint-Tropez, où elle a acheté une maison, «La Madrague», Brigitte Bardot regrette que ce «si joli petit village de pêcheurs» ait laissé place à «une ville de milliardaires où on ne reconnait plus rien de ce qui en faisait le charme».

La militante pour la cause animale juge également que la France est «devenue terne, triste, soumise, malade, abîmée, ravagée, ordinaire, vulgaire...». La droite est le «seul remède urgentissime à l'agonie de la France», ajoute celle qui a revendiqué sa proximité avec Marine Le Pen, du parti Rassemblement national (RN).

Très discrète dans les médias, Brigitte Bardot avait publié en 1996 ses mémoires, «Initiales BB».

