Une semaine de quatre jours d'école, mais moins de vacances: la commune bernoise de Belp va tester ce modèle scolaire pendant trois ans à partir du mois d'août. Les autorités espèrent ainsi soulager les parents et le corps enseignant.

Le projet «école annuelle» prévoit que les cours auront lieu du lundi au jeudi, le vendredi étant libre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette expérience scolaire débutera en août avec 23 enfants du niveau élémentaire, a annoncé vendredi la commune germanophone. Le niveau élémentaire comprend des enfants depuis la première année de jardin d'enfants à la deuxième année primaire. Des entretiens ont lieu actuellement avec les enseignants et les éducateurs.

La prochaine étape consistera à élaborer le concept pédagogique et à aménager les locaux. Le mois dernier, les parents, les enseignants et des accompagnants ont élaboré les conditions générales qui portaient sur le calendrier des vacances et l'emploi du temps hebdomadaire.

Même nombre d'heures

Avec ce nouveau modèle, les élèves auront le même nombre d'heures de cours que maintenant, mais celles-ci seront réparties d'une manière différente. Le projet «école annuelle» prévoit que les cours auront lieu du lundi au jeudi, le vendredi étant libre.

Les élèves auront six semaines de vacances et la possibilité de prendre jusqu'à huit jours de congé de manière flexible pendant la période scolaire, peut-on lire sur le site Internet de l'école. Ce système entend combiner école obligatoire et école à journée continue.

Le Conseil municipal de Belp se réjouit de cette expérience et dit envisager avec confiance son lancement cet été. L'annonce de cette expérience scolaire avait eu un écho bien au-delà de Belp.

La semaine de quatre jours à l'école fait l'objet de discussions en Europe depuis un certain temps. En France, ce modèle existe déjà dans les écoles primaires. En Allemagne également, des écoles testent la semaine de quatre jours.

Au Royaume-Uni, une fondation a demandé l'introduction d'un tel modèle, mais le gouvernement a rejeté cette demande. Aux Etats-Unis également, certaines écoles ont adopté la semaine de quatre jours pour répondre à une pénurie d'enseignants.