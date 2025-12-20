  1. Clients Privés
Schaffouse Grenier en feu et fort dégagement de fumée

ATS

20.12.2025 - 08:20

L'incendie d'un grenier au centre du village de Beringen SH a provoqué un important dégagement de fumée dans la nuit de vendredi à samedi. Le canton de Schaffhouse, qui avait invité à éviter La zone concernée via le service d'alerte Alertswiss, a levé l'alerte.

L'incendie d'un grenier au centre du village de Beringen SH a provoqué un important dégagement de fumée dans la nuit de vendredi à samedi (photo prétexte, archives).
L'incendie d'un grenier au centre du village de Beringen SH a provoqué un important dégagement de fumée dans la nuit de vendredi à samedi (photo prétexte, archives).
Police cantonale de Saint-Gall

Keystone-SDA

Contacté par Keystone-ATS, un porte-parole du service du feu a déclaré qu'aucun blessé n'avait été à déplorer.

Les personnes se trouvant dans le bâtiment – un restaurant et un hôtel – ont pu se mettre elles-mêmes en sécurité, a ajouté le porte-parole. Selon les premières constatations, aucune personne ne se trouvait dans les combles au moment de l'incendie. Les travaux d'extinction étaient encore en cours.

En raison de la forte fumée, les autorités schaffhousoises ont appelé les riverains à fermer les fenêtres et les portes ainsi qu'à éteindre les aérations et les climatiseurs.

