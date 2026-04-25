Berlin a attribué samedi à la Russie les attaques répétées de la messagerie Signal. Plusieurs responsables politiques allemands, mais aussi des diplomates, militaires et journalistes ont vu leur communication piratée depuis février.

Plusieurs responsables politiques allemands ont vu leur communication piratée depuis février sur la plateforme Signal (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Le gouvernement fédéral part du principe que la campagne de phishing visant le service de messagerie Signal a vraisemblablement été pilotée depuis la Russie», a appris l'AFP des cercles gouvernementaux.