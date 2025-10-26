  1. Clients Privés
«Problème massif» Berlin alerte sur le «boom» des drogues dures

ATS

26.10.2025 - 08:02

Les autorités allemandes ont lancé une mise en garde vendredi contre l'augmentation «alarmante» de la consommation de drogues dures dans le pays. Elle sont «plus accessibles que jamais» en raison notamment d'une production en hausse sur le sol européen.

l'Allemagne connaît «un boom» des consommations des drogues dures (archives).
l'Allemagne connaît «un boom» des consommations des drogues dures (archives).
nito / Shutterstock

Keystone-SDA

26.10.2025, 08:02

Si le nombre de morts liés à la drogue – 2137 – a baissé (-4%) en 2024 par rapport à 2023, il s'agit du deuxième total le plus élevé jamais enregistré, selon le rapport sur la criminalité liée aux narcotrafics diffusé vendredi.

Et ce chiffre, «basé sur des autopsies et des résultats toxicologiques, est probablement seulement la partie émergée de l'iceberg», les données étant «très inégales» d'une région à une autre, a expliqué Hendrik Streeck, le délégué gouvernemental chargé de la lutte contre les drogues, lors d'une conférence de presse à Wiesbaden (ouest).

Le nombre de décès liés à la drogue chez les moins de 30 ans a ainsi «augmenté de 14%» et jamais «la consommation simultanée de différentes substances n'a été aussi répandue», avec 456 psychoactifs détectés au total chez les victimes, a aussi souligné le délégué.

Les quantités saisies de MDMA, plus connue sous le nom d'ecstasy, ont bondi de 115%, celles de méthamphétamine de 13% et celles d'amphétamine de 8%, selon le rapport.

Pour M. Streeck, l'Allemagne connaît «un boom» des consommations des drogues dures – cocaïne, crack, drogues synthétiques -, «aujourd'hui plus facilement accessibles que jamais».

Pour le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt, présent à la conférence, le pays connait un «problème massif de drogue», et la «demande toujours en hausse» s'explique notamment par une «augmentation de la production» en Europe.

Le nombre de laboratoires dans lesquels des drogues de synthèse ont été saisies en Allemagne a plus que doublé en cinq ans pour atteindre 25 l'an passé.

Le ministre conservateur a aussi fustigé la légalisation du cannabis, mesure phare du précédent gouvernement de centre gauche, la qualifiant de «loi de merde».

En vigueur depuis avril 2024, la dépénalisation de la possession de cannabis en quantité limitée a pour effet retors, selon lui, qu'avec «25 grammes dans la poche», un dealer est «toujours un dealer, mais nous ne le traitons plus de la même manière».

La mesure «favorise plutôt la consommation de drogues, que le contraire», a encore estimé M. Dobrindt.

Interrogé sur les opérations militaires menées par les Etats-Unis dans les Caraïbes au nom de la lutte contre le narcotrafic, M. Streeck a estimé que «cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura une accalmie en Allemagne».

«Une action isolée contre de telles structures conduit souvent à la recherche d'autres voies» et de «routes alternatives», a-t-il souligné, se référant aux exemples passés des cartels colombiens de Medellin et Cali.

