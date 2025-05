Les autorités allemandes ont annoncé mercredi le démantèlement d'une cellule d'extrémistes de droite menée par des adolescents. Ce groupe est soupçonné d'attaques et de projets d'attaque contre des migrants notamment.

Les cinq suspects arrêtés lors d'une importante opération policière mercredi étaient mineurs au moment des faits et appartiennent à «une organisation terroriste d'extrême droite» KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les cinq suspects arrêtés lors d'une importante opération policière mercredi étaient mineurs au moment des faits et appartiennent à «une organisation terroriste d'extrême droite», selon un communiqué du parquet fédéral. Ils ont aujourd'hui entre 14 et 18 ans, a indiqué la même source à l'AFP.

Leur objectif était de «provoquer l'effondrement du système démocratique (...) par des actes de violence visant principalement des migrants et des opposants politiques».

Fondé «au plus tard à la mi-avril 2024» sous le nom de «Letzte Verteidigungswelle» ("Dernière vague de défense"), ce groupuscule est soupçonné d'avoir mené au moins deux attaques ces derniers mois dans l'est de l'Allemagne, vivier de l'extrême droite qui y enregistre des résultats électoraux particulièrement élevés.

Le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt n'a pas exclu que d'autres personnes soient impliquées, même si «actuellement les autorités n'ont rien découvert de tel».

Croix gammées

En octobre, les cinq suspects ont mis le feu à un centre culturel dans la commune d'Altdöbern, entre Berlin et Dresde. Ils visaient, selon les enquêteurs, des activistes de gauche et avaient diffusé une vidéo «pour encourager d'autres membres du groupuscule à mener des actions similaires».

En janvier, ils ont tenté de tirer des feux d'artifice à l'intérieur d'un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile à Schmölln et tagué plusieurs slogans comme «Ausländer raus» (Dehors les étrangers), «Deutschland den Deutschen» (L'Allemagne aux Allemands) ainsi que des croix gammées.

Ils avaient également planifié d'incendier, dans une autre commune de l'est du pays, un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Ils s'étaient procurés à cette fin des engins explosifs, mais l'attaque a été déjouée et des suspects arrêtés en février.

«Particulièrement choquant»

Ces actes n'ont pas fait de blessés, précise le parquet. Quelque 220 policiers ont été mobilisés pour ces arrestations dans trois régions allemandes, accompagnées de perquisitions.

La ministre de la Justice Stefanie Hubig a jugé «particulièrement choquant que toutes les personnes arrêtées aujourd'hui aient été mineures au moment de la création du groupe terroriste».

«Leur jeune âge est particulièrement préoccupant», a renchéri M. Dobrindt, décrivant le processus de leur radicalisation: «ils se rencontrent sur internet, développent des agressions, fondent un groupe sur la toile où ils se confortent dans leur agressivité et se cherchent des adversaires communs».

Les suspects encourent notamment des poursuites pour tentative de meurtre et incendie criminel particulièrement grave.

Hausse des délits d'extrême droite

Parallèlement à ces arrestations, des perquisitions contre une autre cellule présumée d'extrême droite ont eu lieu mercredi dans la région de Rostock, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (nord-est).

Là aussi, les suspects, des adolescents et de jeunes adultes, auraient été «incités à commettre des crimes» sur leur groupe de discussion, selon les autorités locales. «Une nouvelle scène de très jeunes extrémistes de droite est en train de se former, radicalement tournée vers le numérique et prête à la violence», avertit le ministre de l'Intérieur de ce Land, Christian Pegel.

Entrée en fonction début mai, la nouvelle coalition gouvernementale dirigée par le chancelier conservateur Friedrich Merz doit faire face à une progression des idéologies extrémistes de droite. Lors des élections fédérales de février, le parti AfD est devenu la première force d'opposition au Bundestag.

Le nombre de délits liés à l'idéologie d'extrême droite a augmenté de 48% en Allemagne l'an dernier, selon des chiffres publiés mardi par le ministère de l'Intérieur. Quasiment une infraction à motif politique sur deux était liée à l'extrême droite, selon les mêmes statistiques.

Selon les services allemands du renseignement intérieur, la mouvance d'extrême droite comptait 40'600 personnes en 2023 (contre 38'800 en 2022). Ceux considérés comme violents étaient estimés à 14'500 personnes (contre 14'000 en 2022).