La police a déclaré dimanche avoir arrêté 57 personnes au cours d'une manifestation samedi à Berlin en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, en marge de la Marche des fiertés. Elle a comptabilisé 17 policiers blessés.

Keystone-SDA ATS

Elle a évoqué sur le réseau social X des «troubles à l'ordre public», incluant des actes de «résistance» aux forces de l'ordre comme des jets de bouteilles et des coups, ainsi que des «slogans antisémites» et «l'utilisation de symboles d'organisations anticonstitutionnelles et terroristes».

Malgré plusieurs sommations, les organisateurs n'ont pas réussi à rétablir l'ordre chez les participants au rassemblement, a ajouté la police, qui a comptabilisé environ 10'000 manifestants et dit avoir dispersé le défilé.

Les manifestants avaient répondu à l'appel du mouvement dénommé «la fierté Queer internationaliste pour la libération» qui prône «une lutte anti-impérialiste, anticoloniale et antisioniste», d'après son site internet.

Le rassemblement avait lieu parallèlement à la marche des fiertés, qui se déroulait dans un autre quartier de la capitale allemande. Celui-ci a également donné lieu à 64 arrestations pour «insultes, coups, blessures et utilisation de symboles d'organisations anticonstitutionnelles et terroristes», a raconté la police, sans donner plus de détails.

Contre-manifestation d'extrême droite

Par ailleurs, une contre-manifestation d'extrême droite a eu lieu contre la Marche des fiertés et une vingtaine de personnes y ont pris part, d'après des journalistes de l'AFP. Vingt personnes liées à ce mouvement ont été arrêtées, a précisé la police à l'AFP.

Berlin est régulièrement le théâtre de manifestations en lien avec la guerre dans la bande de Gaza, dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien déclenché par l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

La riposte israélienne a fait au moins 59'733 morts dans ce territoire palestinien, selon des données du ministère de la Santé du Hamas.

Berlin rappelé à l'ordre

En juin dernier, le Conseil de l'Europe a rappelé l'Allemagne à l'ordre, l'accusant d'entraver la liberté de manifester en faveur des Palestiniens de la bande de Gaza.

Hantée par sa responsabilité dans la Shoah, l'Allemagne est l'un des principaux soutiens d'Israël, dont l'existence a été élevée au rang de «raison d'Etat».