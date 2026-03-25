Le siège de l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems à Berne a été la cible d'une personne inconnue. Après y avoir pénétré, elle a causé des dégâts estimés à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Elbit fournit notamment des drones à l'armée suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La police cantonale bernoise a confirmé mercredi à l'agence de presse Keystone-ATS l'information publiée par Le Courrier. Selon les premières conclusions de la police, une inconnue s'est introduite peu après 20h00 dans les locaux d'Elbit.

Dans une vidéo apparemment liée aux faits et mise en ligne par des militants, on voit une personne déclencher d'abord l'alarme incendie, puis détruire à coups de marteau une porte vitrée sur laquelle est inscrit Elbit Systems Switzerland. Du mobilier a aussi été endommagé, a précisé la police. Il n'y a pas eu d'incendie et personne n'a été blessé.

Outre la police, les pompiers sont également intervenus. Aucun collaborateur de l'entreprise n'était alors présent, a précisé cette dernière. Une plainte a été déposée, précise la police qui ajoute avoir ouvert une enquête.

Elbit fournit notamment des drones à l'armée suisse. Les milieux pro-palestiniens critiquent vivement cette situation et ont récemment exprimé leur mécontentement à plusieurs reprises, notamment lors d'une manifestation non autorisée en faveur de Gaza à Berne en mai 2025. Fin 2024, l'entrée de l'immeuble de bureaux où Elbit Systems a son siège social avait été taguée.

Elbit Systems Switzerland se dit «préoccupée par la propension de certains groupes à recourir à la violence», a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Keystone-ATS. Elbit «ne se laisse toutefois pas intimider par de telles actions violentes et réaffirme son engagement sans faille en faveur de sa présence en Suisse», a-t-il ajouté.