Des policiers, intervenant sur un braquage contre une manufacture de bijoux, ont été la cible de tirs vendredi matin à Besançon, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Après le braquage, des policiers étaient encore occupés à rechercher des indices derrière des rubalises, a constaté un correspondant de l'AFP. (image prétexte) Keystone

«Nous ne déplorons heureusement aucun blessé parmi les forces de l'ordre», a précisé le ministre sur le réseau X, tout en dénonçant «cette violence débridée et criminelle». Les policiers ont été visés par les malfaiteurs alors qu'ils prenaient la fuite, a indiqué Laurent Nuñez. «Nous retrouverons les auteurs et ils répondront de leurs actes», a-t-il promis.

Selon une source policière, la cible du braquage est l'entreprise Losange, une manufacture de bijoux utilisant des métaux précieux, située dans une zone d'activité du nord de la ville. Elle avait déjà fait l'objet d'un braquage par le passé.

Un groupe de trois ou quatre individus a utilisé des explosifs pour pénétrer dans l'usine, selon la même source. Ils ont menacé l'agent de sécurité et dérobé des marchandises de valeur avant de prendre la fuite en voiture, faisant feu sur les policiers qui arrivaient sur place.

«On emmenait les enfants à l'école vers 07h20 lorsqu'on a entendu une petite explosion puis une seconde explosion, tellement forte que nous avons pensé au passage du mur du son par un avion. Ça a tout fait trembler. Nous sommes rentrés chez nous et ça a commencé de tirer à l'arme automatique de partout», a déclaré un témoin.

Vol de 38 kilos d'or

La société Losange, spécialisée dans la conception et la fabrication de bijoux pour des joailliers de renom, avait déjà subi en 2019 un vol considérable de 38 kilos d'or, pour une valeur dépassant le million d'euros.

Six employés avaient été pris en otages lors de ce braquage et 11 hommes ont été condamnés l'an dernier pour ces faits, les deux principaux accusés écopant de 21 ans de réclusion. L'or n'a jamais été retrouvé.

Plus récemment, en juin dernier, neuf hommes, âgés de 19 à 24 ans, avaient été repérés en train de découper le grillage entourant les locaux. Ils ont été mis en examen.