  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Besançon Ils braquent une manufacture de bijoux et tirent sur la police

ATS

19.12.2025 - 11:30

Des policiers, intervenant sur un braquage contre une manufacture de bijoux, ont été la cible de tirs vendredi matin à Besançon, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Après le braquage, des policiers étaient encore occupés à rechercher des indices derrière des rubalises, a constaté un correspondant de l'AFP. (image prétexte)
Après le braquage, des policiers étaient encore occupés à rechercher des indices derrière des rubalises, a constaté un correspondant de l'AFP. (image prétexte)
Keystone

Keystone-SDA

19.12.2025, 11:30

19.12.2025, 11:56

«Nous ne déplorons heureusement aucun blessé parmi les forces de l'ordre», a précisé le ministre sur le réseau X, tout en dénonçant «cette violence débridée et criminelle». Les policiers ont été visés par les malfaiteurs alors qu'ils prenaient la fuite, a indiqué Laurent Nuñez. «Nous retrouverons les auteurs et ils répondront de leurs actes», a-t-il promis.

Selon une source policière, la cible du braquage est l'entreprise Losange, une manufacture de bijoux utilisant des métaux précieux, située dans une zone d'activité du nord de la ville. Elle avait déjà fait l'objet d'un braquage par le passé.

Un groupe de trois ou quatre individus a utilisé des explosifs pour pénétrer dans l'usine, selon la même source. Ils ont menacé l'agent de sécurité et dérobé des marchandises de valeur avant de prendre la fuite en voiture, faisant feu sur les policiers qui arrivaient sur place.

Après le braquage, des policiers étaient encore occupés à rechercher des indices derrière des rubalises, a constaté un correspondant de l'AFP.

«On emmenait les enfants à l'école vers 07h20 lorsqu'on a entendu une petite explosion puis une seconde explosion, tellement forte que nous avons pensé au passage du mur du son par un avion. Ça a tout fait trembler. Nous sommes rentrés chez nous et ça a commencé de tirer à l'arme automatique de partout», a déclaré un témoin.

Vol de 38 kilos d'or

La société Losange, spécialisée dans la conception et la fabrication de bijoux pour des joailliers de renom, avait déjà subi en 2019 un vol considérable de 38 kilos d'or, pour une valeur dépassant le million d'euros.

Six employés avaient été pris en otages lors de ce braquage et 11 hommes ont été condamnés l'an dernier pour ces faits, les deux principaux accusés écopant de 21 ans de réclusion. L'or n'a jamais été retrouvé.

Plus récemment, en juin dernier, neuf hommes, âgés de 19 à 24 ans, avaient été repérés en train de découper le grillage entourant les locaux. Ils ont été mis en examen.

Les plus lus

Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue
Ces 9 cas de meurtres ont marqué la Suisse - et donnent encore la chair de poule aujourd'hui
Trump prévoit maintenant ses propres «Hunger Games»
Scénario fou en super-G ! Marco Odermatt battu par Zabystřan et son dossard 29
Politique, mariage et relation avec Melania Trump : les mystères d’Usha Vance
L’accès à la fontaine de Trevi deviendra payant pour les touristes