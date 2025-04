Deux mineurs de 15 et 17 ans ont été mis en examen après une fusillade pour tentative de meurtre en bande organisée et mise en danger d'autrui, et placés en détention provisoire, a annoncé lundi le parquet de Besançon.

La justice doubiste, qui dénonce un système mafieux, demande à l'Etat des moyens supplémentaires (Photo prétexte). ATS

Les deux mineurs circulaient sur un scooter samedi lorsqu'ils ont ouvert le feu à trois reprises «avec une arme de type fusil mitrailleur» sur un commerce du centre commercial des Époisses, dans le quartier Planoise à Besançon, indique dans un communiqué Christine De Curraize, procureure de la République par intérim. Les tirs n'ont pas fait de blessés.

Les deux mis en cause, «connus de l'autorité judiciaire», ont été interpellés dans la soirée par les services de police, précise la magistrate, qui salue leur «mobilisation rapide».

En janvier, plusieurs commerces de l'agglomération de Besançon avaient déjà fait l'objet de tirs, notamment un dans la zone commerciale des Epoisses. La maire écologiste de la ville, Anne Vignot, avait dénoncé «un système mafieux» et a réclamé à l'Etat des «moyens supplémentaires».