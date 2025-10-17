  1. Clients Privés
Besançon Prison avec sursis pour «travail dissimulé» de livraison

ATS

17.10.2025 - 19:49

Les uns avaient un profil officiel de livreur sur Deliveroo ou UberEats, les autres, sans-papiers, pédalaient à leur place: huit personnes ont été condamnées à des peines de 10 à 12 mois de prison avec sursis à Besançon pour «travail dissimulé», a annoncé vendredi la police.

Huit personnes ont été condamnées à des peines de prison avec sursis à Besançons pour "travail dissimulé" lors de livraisons de repas. Ils opéraient sur des plateformes comme UberEat ou Deliveroo (image d'illustration).
Huit personnes ont été condamnées à des peines de prison avec sursis à Besançons pour "travail dissimulé" lors de livraisons de repas. Ils opéraient sur des plateformes comme UberEat ou Deliveroo (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 19:49

17.10.2025, 20:07

«C'est un système pyramidal d'utilisation de faux comptes» sur les plateformes de livraison de repas qui a été mis au jour, a expliqué lors d'une conférence de presse Laurent Perraut, directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs.

Deux «donneurs d'ordre principaux qui, eux, étaient réellement déclarés» sur les plateformes et étaient autorisés à travailler, «profitaient et abusaient de la vulnérabilité d'un certain nombre de ressortissants bangladais (...) qui n'étaient pas en situation régulière en France, pour les faire travailler à leur profit», a-t-il résumé.

Au total, six personnes «pédalaient au profit de deux autres», et ces derniers «se faisaient reverser une grosse partie des gains» des travailleurs non déclarés.

Situation administrative à l'étude

L'enquête a débuté en janvier, après un contrôle des livreurs, a retracé Patrick Le Barre, commandant divisionnaire du service interdépartemental de police aux frontières (PAF). Doutant de leur identité, les enquêteurs ont mené «des surveillances physiques sur le mode de fonctionnement des livraisons», lesquelles ont mis en évidence «une organisation bien structurée, dont l'objectif était la sous-location de comptes Uber Eats ou Deliveroo, contre rémunération à des ressortissants bengladais».

Parmi les personnes interpellées mercredi figurent huit Bangladais, ainsi que le propriétaire, français, d'un local où ils avaient pour projet de créer un restaurant de cuisine bangladaise. Les mis en cause ont «tous accepté la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité» et ont également accepté la sanction proposée par le parquet, a précisé M. Le Barre.

Ils ont écopé de peines comprises «entre 10 et 12 mois avec sursis pour toutes les personnes impliquées dans les livraisons», et d'amendes avec sursis, de 1000 à 1500 euros. Toutes les espèces retrouvées à leur domicile ou en leur possession ont été confisquées, soit 37'000 euros au total, dont 24'000 euros retrouvés chez le propriétaire des murs.

La préfecture du Doubs examine de son côté la situation administrative de ces personnes, «et on peut déjà dire que pour la plupart d'entre eux, nous aurons des obligations de quitter le territoire français», selon M. Perraut.

