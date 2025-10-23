  1. Clients Privés
France À 13 ans, il viole un enfant de 9 ans, filme et montre les images à ses copains

ATS

23.10.2025 - 10:59

Un adolescent de 13 ans a été mis en examen à Besançon après le viol d'un enfant de neuf ans, qu'il a filmé et dont il a diffusé les images à des camarades, a-t-on appris jeudi auprès du parquet.

Des enseignants ont pu voir la vidéo et ont alerté la police (image symbolique).
Des enseignants ont pu voir la vidéo et ont alerté la police (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 10:59

23.10.2025, 11:02

Un garçon de huit ans, qui a imposé un rapport sexuel à la victime, est également impliqué dans ces faits mais n'est pas pénalement responsable en raison de son jeune âge, a précisé la justice.

Les faits se sont produits en plein jour, début octobre, «dans un endroit un peu isolé sur un parking du coin», dans un quartier de Besançon dont le parquet n'a pas souhaité préciser le nom.

«C'est un dossier qui est arrivé dans les mains de la police parce que le mineur de 13 ans a filmé un rapport sexuel entre un garçon de 8 ans sur un garçon de 9 ans», selon le parquet.

L'adolescent a envoyé sa vidéo «à ses copains», qui en ont parlé à des enseignants qui ont alerté la police, selon la même source.

Interrogés, les deux enfants de 8 et 9 ans ont dit aux policiers «avoir été obligés de faire ça et accusé le mineur de 13 ans».

Placé en garde à vue le 15 octobre, ce dernier a déclaré avoir seulement filmé la scène et a nié les faits de viol et de complicité de viol, selon le parquet.

Le jeune homme, présumé innocent, est mis en examen pour viol, complicité de viol et enregistrement d'images d'atteinte aux personnes. Il a été placé sous contrôle judiciaire et pris en charge dans sa famille dans un quartier éloigné des deux autres enfants.

