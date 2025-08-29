  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Texas Bientôt une loi pour éliminer l'accès aux pilules abortives

ATS

29.8.2025 - 16:11

La chambre des représentants du Texas a donné son feu vert à un texte qui autorise les citoyens à poursuivre en justice toute personne facilitant l'acheminement de la pilule abortive. L'avortement est largement prohibé dans cet Etat américain conservateur.

Le projet de loi doit encore être adopté par le sénat local, à majorité républicaine (image prétexte).
Le projet de loi doit encore être adopté par le sénat local, à majorité républicaine (image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 16:11

29.08.2025, 16:26

Voté jeudi par la chambre, ce projet de loi doit encore être adopté par le sénat local, à majorité républicaine, puis promulgué par le gouverneur conservateur Greg Abbott.

Cette législation marque une nouvelle victoire pour le mouvement anti-avortement aux Etats-Unis, galvanisé depuis une décision de la Cour suprême de 2022 qui a entraîné un recul spectaculaire du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans de nombreux Etats du pays.

S'il ne prévoit pas de poursuites judiciaires contre les femmes cherchant à s'en procurer, le texte interdit la prescription, la fabrication ou encore l'envoi de pilules abortives. S'il est adopté, il permettrait à tout citoyen, à titre privé, sans même être partie prenante, de poursuivre en justice tout contrevenant potentiel, avec des dommages et intérêts s'élevant à au moins 100'000 dollars.

Condamnation récente

Sur X, l'élu républicain Tony Tinderholt s'est dit «fier» d'avoir voté pour la loi, saluant un texte qui, selon lui, «interdit les pilules abortives au Texas et protège les enfants à naître». L'ACLU, grande organisation de défense des libertés civiles, a condamné une proposition de loi qui «exporte l'interdiction extrémiste de l'avortement bien au-delà des frontières de l'Etat» du Texas.

«Cela va alimenter la peur des fabricants et des soignants au niveau national, tout en encourageant la surveillance entre voisins, isoler davantage les Texanes enceintes et punir ceux qui prennent soin d'elles», a dénoncé Blair Wallace, de ACLU Texas, dans un communiqué.

En annulant en 2022 l'arrêt Roe v. Wade, garantie de l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral, la Cour suprême a fait des Etats les seuls compétents en la matière. Depuis, une vingtaine a interdit ou très fortement restreint l'accès à l'IVG. Le Texas prohibe toute IVG, y compris en cas d'inceste ou de viol. Seules exceptions: en cas de danger de mort ou de risque de grave handicap pour la mère.

Une médecin de New York a récemment été condamnée à une amende de 100'000 dollars au Texas et est poursuivie au pénal en Louisiane, pour avoir prescrit des pilules abortives à distance à des patientes résidentes de ces Etats du sud. Au Texas, un homme a poursuivi le mois dernier un médecin de Californie qu'il accuse d'avoir envoyé des pilules abortives à sa petite amie.

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes
Trump veut couper 4,9 milliards de dollars d’aide internationale
Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump
«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !