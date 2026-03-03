Bill Clinton explique la photo du jacuzzi publiée dans les dossiers Epstein

Bill Clinton s'est exprimé au sujet d'une photo des dossiers Epstein le montrant dans un jacuzzi. Devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants à New York, l'ex-président américain a cru se souvenir où elle a été prise.

Bill Clinton s'est exprimé pour la première fois au sujet d'une photo virale des dossiers Epstein, qui le montre dans un jacuzzi. Covermedia

Covermedia Covermedia

Les vidéos des auditions à huis clos sous serment de Bill Clinton devant des parlementaires de la commission de surveillance de la Chambre des représentants à New York ont été rendues publiques le 2 mars (26). Elles ont été enregistrées dans la ville où réside le couple Clinton.

Lors de sa déposition, l'ancien président des Etats-Unis a répondu aux questions concernant la photo de lui se prélassant dans un jacuzzi avec une femme dont le visage a été masqué par un carré noir. Ce cliché n'a pas été pris avec son consentement, croit-il.

« Je ne pense pas avoir jamais su que cette photo avait été prise», a déclaré l'ex-politicien de 79 ans au cours de sa déposition, tout en précisant qu'il était « presque sûr» que l'image avait été prise dans un hôtel de Brunei.

Bill Clinton s'est souvenu qu'il avait fait la connaissance du sultan et premier ministre du Brunei, Hassanal Bolkiah, lorsqu'il occupait le bureau ovale et qu'il avait séjourné à l'hôtel – et utilisé la piscine – à sa demande. « C'est ce que j'ai fait. Puis je suis sorti et je me suis couché, épuisé», a déclaré Bill Clinton.

S'il hésite sur le lieu où a été prise la photo, sa mémoire est en revanche meilleure à propos de la femme dont le visage est caviardé: Bill Clinton insiste sur fait qu'elle n'avait pas moins de 18 ans et qu'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec elle.

Une autre photo du dossier le plus récent du ministère de la Justice montre Bill Clinton nageant dans une piscine avec Jeffrey Epstein et sa partenaire de l'époque, Ghislaine Maxwell. Bill Clinton a déclaré à la commission qu'il ne savait pas qui était photographié avec lui dans l'eau, mais qu'il se souvenait qu'un agent des services secrets se trouvait également dans la pièce.