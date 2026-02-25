Bill Gates: «C'était une énorme erreur de passer du temps avec Epstein»

Bill Gates a déclaré que ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein étaient une «énorme erreur», admettant devant les membres de sa fondation avoir eu des relations extraconjugales avec deux femmes russes. Il a cependant nié toute implication dans les crimes du financier américain.

Un brouillon de courrier électronique de Jeffrey Epstein, publié par le ministère américain de la Justice, dans la masse de documents provenant du dossier du même nom, évoque des relations extraconjugales de Bill Gates. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«C'était une énorme erreur de passer du temps avec Epstein» et d'inviter des dirigeants de la fondation Gates à des réunions avec lui, a-t-il dit devant des membres de la fondation mardi, selon un enregistrement audio que s'est procuré le Wall Street Journal.

«Je m'excuse auprès des personnes qui ont été mêlées à cela à cause de l'erreur que j'ai faite», a-t-il ajouté au sujet du financier américain retrouvé mort dans sa cellule à New York en 2019 alors qu'il attendait son procès pour des crimes sexuels sur mineur.

Un brouillon de courrier électronique de Jeffrey Epstein, publié par le ministère américain de la Justice, dans la masse de documents provenant du dossier du même nom, évoque des relations extraconjugales de Bill Gates.

Dans ce message qui ne semble pas avoir été envoyé, Jeffrey Epstein se targuait notamment d'avoir aidé «Bill» à se procurer des médicaments pour «remédier aux conséquences de relations sexuelles avec des filles russes».

Rien d'illégal

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori. Mais ces documents montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.

«J'ai eu des liaisons extraconjugales, une avec une joueuse de bridge russe rencontrée lors d'un événement de bridge et l'autre avec une physicienne nucléaire russe rencontrée dans le cadre de mes activités professionnelles», a admis mardi le cofondateur de Microsoft. «Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien vu d'illégal», a-t-il toutefois précisé.

Selon lui, sa relation avec Jeffrey Epstein a commencé en 2011, soit trois ans après que l'ex-financier eut plaidé coupable d'incitation à la prostitution d'une mineure.

Avertissements de Melinda

Bill Gates a déclaré être au courant d'un «truc de 18 mois» restreignant les possibilités de voyage de Jeffrey Epstein mais a ajouté ne pas avoir vérifié ses antécédents.

Il a également confirmé que son épouse de l'époque Melinda avait exprimé ses inquiétudes au sujet de Jeffrey Epstein en 2013, mais qu'il avait continué de le fréquenter pendant au moins un an.

«Bill s'est exprimé avec franchise, a répondu en détail à plusieurs questions et a assumé la responsabilité de ses actes», a de son côté affirmé la fondation dans un communiqué à l'AFP.