Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF

Les CFF disent adieu - pour tous ceux qui le souhaitent - au billet papier au distributeur: les billets peuvent désormais être chargés directement sur le Swisspass. Mais le lancement ne se fait pas encore sans heurts.

Un reporter de blue News teste le fonctionnement à la gare de Schwerzenbach ZH. Image : blue News

Les titulaires d'un abonnement demi-tarif ou d'un abonnement de parcours sur le Swisspass peuvent depuis peu voyager en train et en bus «sans papier», même sans téléphone portable. Il y a une semaine, les CFF ont mis à jour leurs distributeurs de billets. Désormais, les clients peuvent choisir de charger leur billet sur le Swisspass ou de l'imprimer sous forme de billet papier.

Si le Swisspass est choisi comme «support», les passagers doivent placer leur carte sous le scanner de l'automate. Le petit lecteur se trouve depuis quelques années sous l'écran. Jusqu'à présent, on ne pouvait y vérifier que la durée de validité d'un abonnement.

Les billets peuvent désormais aussi être chargés sur le compte Swisspass. Photo : blue News

Montrer son téléphone portable ou sa carte Swisspass lors du contrôle

Si le billet est chargé sur le Swisspass, il peut être présenté en cas de contrôle aussi bien avec la carte plastique qu'avec le téléphone portable.

Selon la porte-parole des CFF Fabienne Thommen, ce nouveau service est particulièrement pratique pour les clients demi-tarif sans smartphone ainsi que pour les enfants et les adolescents voyageant seuls. Jusqu'à présent, ces derniers devaient obligatoirement acheter un billet papier.

«Erreur de programmation»

En revanche, il n'y aura pas de fonction initialement annoncée permettant de télécharger des billets directement sur le Swisspass via le site sbb.ch.

«Nous partons du principe que la majorité des clients qui utilisent sbb.ch ont également un smartphone», a expliqué le porte-parole des CFF Moritz Weisskopf à blue News.

Cette nouveauté n'est toutefois pas exempte de défauts de jeunesse: les personnes qui possèdent un abonnement général et qui souhaitent uniquement effectuer un changement de classe n'en profitent pas pour le moment. «En raison d'une erreur de programmation, aucun changement de classe ne peut être chargé sur le Swisspass pour le moment. Les responsables s'en occupent. L'erreur devrait être corrigée d'ici fin octobre environ», a déclaré Weisskopf.