Ces pratiques trompeuses pour vous pousser à acheter des billets... plus chers

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Situation «alarmante» en Suisse Ces pratiques trompeuses pour vous pousser à acheter des billets... plus chers 

ATS

8.5.2026 - 11:26

L’association de défense des consommateurs a constaté des pratiques trompeuses fréquentes sur les plateformes de billetterie en ligne proposant des offres culturelles et de loisirs en Suisse. Selon une enquête, 48 des 73 prestataires analysés utilisent des «dark patterns», des procédés destinés à influencer les utilisateurs. Certains enfreignent ainsi la législation suisse.

Das Zelt des Zirkus Knie am Samstag, 2. Maerz 2024, in Rapperswil-Jona. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer)
Das Zelt des Zirkus Knie am Samstag, 2. Maerz 2024, in Rapperswil-Jona. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer)
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 11:26

08.05.2026, 11:27

La manipulation passe souvent par des services supplémentaires payants présélectionnés ou par une pression temporelle artificielle, créée à l’aide de comptes à rebours, a indiqué vendredi dans un communiqué la Fondation pour la protection des consommateurs, pendant alémanique de la Fédération romande des consommateurs.

Selon elle, l’objectif des prestataires est d’augmenter leurs recettes tout en collectant davantage de données personnelles. Cette pratique concerne également de grandes institutions telles que le Montreux Jazz Festival, le cirque Knie, Pathé ou encore Europa Park.

Pression temporelle et collecte de données

Les «dark patterns», ces techniques qui consistent notamment à cocher par défaut des options telles que des assurances billets, des dons ou l’inscription à des newsletters sont particulièrement répandus. De nombreux prestataires misent également sur des comptes à rebours très courts afin d’inciter la clientèle à finaliser rapidement son achat et de l’empêcher de remarquer, puis de désélectionner, les options supplémentaires.

Selon la protection des consommateurs, au moins 13 des sites web contrôlés se situent dans un cadre illégal. Sa directrice, Sara Stalder, a qualifié la situation d'«alarmante». Elle estime notamment que les grandes institutions doivent faire preuve d’un comportement exemplaire et agir avec davantage de sérieux. Par ailleurs, la plupart des prestataires demandent un volume excessif de données personnelles, comme la date de naissance ou l’adresse de domicile.

L’association a demandé aux entreprises concernées de corriger ces pratiques: les cases cochées par défaut pour les services supplémentaires doivent être supprimées et les délais imposés par les comptes à rebours pour finaliser une commande doivent être portés à au moins 20 minutes. Selon le communiqué, ces démarches ont déjà produit leurs premiers effets: plusieurs prestataires ont annoncé leur intention d’adapter leurs sites web, voire ont déjà procédé aux modifications nécessaires.

Les plus lus

«Sous le choc», Donald Trump houspille Giorgia Meloni
Grêle extrême et tornades sèment le chaos dans le nord de l'Italie !
«Penchants sadiques» - Plongée dans la machine à briser les prisonniers ukrainiens
Ces pratiques trompeuses pour vous pousser à acheter des billets... plus chers
Entre les démocraties européennes et la dictature russe, un conflit est inévitable
Une fin fatale pour le célèbre avion Solar Impulse !