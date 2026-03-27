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Séisme en Birmanie La Chaîne du Bonheur a aidé 230'000 personnes

ATS

27.3.2026 - 08:27

La Chaîne du Bonheur a aidé 230’000 personnes en Birmanie depuis le séisme survenu il y a près d’un an. Elle a récolté environ 7,7 millions de francs à ce jour, a-t-elle indiqué vendredi. L’aide se poursuit.

Selon les estimations, le séisme a fait entre 3800 et 5300 morts en Birmanie et en Thaïlande voisine. (Archives)
Selon les estimations, le séisme a fait entre 3800 et 5300 morts en Birmanie et en Thaïlande voisine. (Archives)
ATS

Keystone-SDA

27.03.2026, 08:27

27.03.2026, 08:36

Les dons ont permis de financer des hébergements d’urgence, l’approvisionnement en eau, les soins médicaux, le soutien psychologique et l’accès à l’éducation, a indiqué la Chaîne du Bonheur dans un communiqué. Près de 3200 familles ont ainsi reçu une aide alimentaire d’urgence et plus de 4700 ont été hébergées dans des logements sûrs.

À ce jour, 14 projets humanitaires menés par neuf organisations partenaires suisses ont été soutenus, selon l’organisation. Sur les fonds collectés, 5,3 millions de francs ont déjà été utilisés. Un an après le séisme, de nombreuses familles vivent encore dans des conditions très précaires.

Le 28 mars 2025, un séisme de magnitude 7,7 a frappé la région de Sagaing, causant d’importants dégâts en Birmanie et en Thaïlande voisine. Le nombre de victimes reste incertain: selon les sources, il varie entre 3800 et 5300 morts. Des milliers de personnes ont été blessées et d’innombrables autres se sont retrouvées sans abri.

La solidarité en Suisse a été forte: lors d’une journée nationale en avril, plus de six millions de francs ont été récoltés.

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