  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bâle-Campagne Un jeune de 19 ans condamné pour le meurtre d'un ado de 15 ans

ATS

11.2.2026 - 14:52

La justice de Bâle-Campagne condamne un jeune de 19 ans à quatre ans et huit mois de prison pour le meurtre d'un ado de 15 ans en 2024 à Aesch (BL). La peine est commuée en placement fermé dans une institution. L'accusé avait poignardé sa victime sur un site scolaire.

La Cour pénale de Bâle-Campagne n'a pas donné suite aux exigences du Ministère public qui réclamait neuf ans de prison contre l'accusé (photo symbolique).
La Cour pénale de Bâle-Campagne n'a pas donné suite aux exigences du Ministère public qui réclamait neuf ans de prison contre l'accusé (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 14:52

11.02.2026, 14:53

Dans son jugement rendu mercredi, la Cour pénale de Bâle-Campagne n'a pas suivi l'avis du Ministère public. Ce dernier avait exigé une peine de neuf ans de prison.

L'affaire remonte au mois de juin 2024. Selon l'acte d'accusation, la victime et deux de ses amis avaient prévu de frapper le jeune homme dans la cour d'une école à Aesch en raison d'un baiser volé à la petite amie de la victime. Lors de la bagarre qui a suivi, l'accusé a poignardé l'adolescent qui a succombé à ses graves blessures à l'hôpital.

Enquête à Grenoble. Le profil glaçant du suspect accusé de viols et agressions sur mineurs

Enquête à GrenobleLe profil glaçant du suspect accusé de viols et agressions sur mineurs

Le prévenu a été longtemps victime de harcèlement à l'école et dans son apprentissage. Une expertise psychiatrique a constaté chez lui un trouble du développement de la personnalité.

Les plus lus

Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants
Un proche de Donald Trump déclenche une vaste enquête du FBI