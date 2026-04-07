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Etats-Unis Blanche justifie les poursuites contre les adversaires de Trump

ATS

8.4.2026 - 00:08

Pour le nouveau ministre par interim de la justice américaine, Todd Blanche, les poursuites lancées par le président contre ses adversaires se justifient.
Pour le nouveau ministre par interim de la justice américaine, Todd Blanche, les poursuites lancées par le président contre ses adversaires se justifient.
ATS

Le ministre américain de la Justice par intérim, Todd Blanche, a justifié mardi les poursuites visant des cibles désignées du président Donald Trump, lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination.

Keystone-SDA

08.04.2026, 00:08

Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, désigné le 2 avril pour assurer l'intérim à ce poste stratégique à la suite du limogeage de la ministre Pam Bondi, a par ailleurs affirmé que la transition avec cette dernière était achevée.

Mme Bondi avait évoqué une transition d'un mois avec Todd Blanche, jusqu'alors numéro 2 du ministère, avant de passer à «un rôle important dans le secteur privé».

«Les gens disent que le président veut s'en prendre à ses ennemis politiques. Non, le président le répète encore et encore, il ne veut que la justice», a déclaré le ministre par intérim.

«Il y a des milliers d'enquêtes et de poursuites en cours dans ce pays actuellement et il est vrai que certaines concernent des hommes, des femmes et des entités avec lesquels le président a été en conflit par le passé, et dont il considère qu'ils doivent faire l'objet d'enquêtes», a reconnu M. Blanche.

«C'est son droit et en fait c'est même son devoir de le faire», a-t-il assuré, balayant la traditionnelle conception, remontant au scandale du Watergate, d'une relative indépendance du ministère de la Justice vis-à-vis du président afin de garantir l'Etat de droit, largement battue en brèche par Donald Trump.

«C'est l'affirmation la plus fausse que j'ai entendue de ma vie», a lancé Todd Blanche, en réponse à une question sur l'existence d'un «sas de sécurité» entre la Maison Blanche et le ministère en matière d'enquêtes pénales.

«Il y a toujours une communication entre le président et ses priorités et ce sur quoi le ministère de la Justice doit ou pas se concentrer. Ce n'est pas une nouveauté introduite par cette administration», a-t-il insisté.

Donald Trump ne s'est pas expliqué sur les raisons du limogeage de Pam Bondi, largement critiquée pour sa gestion du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein, mais plusieurs médias l'attribuent principalement à une série de piteux échecs de son ministère à faire aboutir des poursuites pénales téléguidées par le président.

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