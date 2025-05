Images apocalyptiques dans une ambiance de sidération

Au début de la semaine, il y avait un village. Aujourd'hui, il a disparu. Là où se trouvait Blatten, il n'y a plus qu'une immense mer de gravats. Seuls quelques toits apparaissent tout au bord. Sans eux, il serait difficile de croire que la vallée a été habitée un jour.

Les maisons du village enseveli gisent entre 50 et 200 mètres sous les décombres. Même l’église n’est plus visible. Sur la montagne située derrière le cône d'éboulis, le Petit Nesthorn, une partie visible s'est détachée et une immense bande s'étend sur toute la paroi.

«Un village a disparu de la carte», a déclaré jeudi le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. «Les habitants de Blatten ont tout perdu. Leur maison, leurs souvenirs, leur église, leur cimetière.» Et le chef du Département de l'économie et de la formation d'ajouter: «Les agriculteurs n’ont même plus de terres. Le travail de leur vie a disparu. Pas une seule plante verte ne poussera dans ce champ d'éboulis. Il faudra beaucoup de temps avant que l’herbe ne revienne dessus.»

Habitants encore incrédules

Les habitants ne se sont pas encore pleinement rendu compte de la situation. Le choc est profond. Matthias Ebener, chef du service d'information de l'état-major régional du Lötschental, est encore sans voix au lendemain du glissement de terrain. Il lui faudra probablement un certain temps avant de réaliser pleinement ce qui s’est passé. «C'est tout simplement incroyable», a-t-il déclaré à l'agence Keystone-ATS. Lui-même vit dans le village voisin. Sa maison a été épargnée.

M. Ebener a eu des contacts avec de nombreux habitants. Certains sont venus voir le cône de débris, d'autres sont restés délibérément à l'écart.

Avenir incertain

Ce qui va désormais se passer demeure peu clair. A Blatten, la sécurité est toujours au cœur des préoccupations. D'autres chutes de pierres sont possibles. De plus, un mur de gravats endigue la Lonza et un lac s'est déjà formé derrière lui. Cela a inondé les bâtiments qui étaient encore debout mercredi.

Selon l'état-major de conduite du Lötschental, les éboulis qui se trouvent dans la vallée sont également instables. Pour des raisons de sécurité, ni les forces civiles ni l'armée ne peuvent être déployées dans la zone pour l'instant.

Barrage filtrant à Goppenstein

L’ambiance dans la région est lourde. Le personnel de la protection civile et d'autres services d'urgence sont présents partout, et le bâtiment scolaire de Ferden a été transformé en centre des médias. A proximité de Goppenstein, les cartes d'identité de tous ceux qui souhaitent se rendre sur la zone de la catastrophe sont contrôlées.

Les autorités valaisannes sont cependant convaincues que Blatten sera reconstruite. A l'heure actuelle, cependant, personne ne peut dire quand et comment. Pour le conseiller d'Etat Christophe Darbellay, il est toutefois clair que le Lötschental restera habité. «Quitter la vallée n’est pas une option», a-t-il affirmé jeudi en pensant aux gens de ce coin de pays.