Karin Keller-Sutter à Blatten: «C'est bouleversant»

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a pu se rendre compte en personne vendredi des dégâts qui ont touché la commune de Blatten. Elle a parlé d'une situation «bouleversante». Pour des raisons de sécurité, il n'est toujours pas possible d'intervenir dans la zone sinistrée.

Keller-Sutter dans le Lötschental: «C'est bouleversant» «C'est bouleversant»: c'est la conclusion que tire la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter après avoir survolé la zone sinistrée près de Blatten, dans le Lötschental valaisan. «On se rend vraiment compte de l'étendue de la catastrophe lorsqu'on le voit de ses propres yeux», a déclaré Mme Keller-Sutter lors d'une conférence de presse vendredi à Ferden (VS). Mme Keller-Sutter est venue dans le Lötschental pour se faire une idée de la situation, mais aussi pour dire aux habitants: «Vous n'êtes pas seuls». Toute la Suisse est à leurs côtés. 30.05.2025

Keystone-SDA ATS

Un vol en hélicoptère et une visite du poste de commandement de l'état-major du Lötschental à Kippel auront permis à Karin Keller-Sutter de se «rendre compte personnellement de la situation». «Aux habitants du Lötschental, je veux dire: vous n'êtes pas seuls», a assuré la présidente de la Confédération vendredi lors d'une conférence de presse à Ferden.

Selon la Saint-galloise, le Conseil fédéral apportera un soutien financier. Son homologue Albert Rösti donnera un aperçu général de la question lors de la prochaine séance du Conseil fédéral. La forme et le montant de cette aide n'ont pas encore été définis.

La présidente de la Confédération suisse, Karin Keller-Sutter, observe depuis un hélicoptère les dégâts causés par un glissement de terrain qui a détruit le village de Blatten, en Suisse, le 30 mai 2025. KEYSTONE

Scénario plutôt favorable

Le risque d'une évacuation des habitants de Gampel et de Steg tend, lui, à diminuer. «Le scénario d'un déplacement de la masse (ndlr: qui jonche la vallée) est actuellement peu probable», a souligné le conseiller d'Etat valaisan en charge de la sécurité, des institutions et du sport, Stéphane Ganzer.

L'eau du lac qui s'est formée à la suite de l'effondrement du glacier du Birch, à Blatten, est parvenue à se frayer un chemin à travers le cône d'éboulis, a indiqué Antoine Jacquod, l'adjoint de la cheffe de la sécurité civile et militaire de l'Etat du Valais, vendredi soir à Keystone-ATS. Elle s'écoule désormais dans le barrage de Ferden, en aval.

L'ouvrage avait été totalement vidé par mesure de précaution. La quantité de sédiments dans l'eau est toutefois trop importante pour permettre le turbinage et le mélange d'eau et de sédiments risque d'endommager le système, relève M. Jacquod.

«Pour garder la capacité de rétention du barrage» en vue d'une éventuelle lave torrentielle, le Conseil d'Etat a donc ordonné à l'exploitant du barrage d'ouvrir le système de vannes de fond selon les besoins. Cette mesure permet de vidanger le barrage et de permettre à l'eau de s'écouler «de manière contrôlée» dans le lit de la Lonza, souligne M. Jacquod.

Une surveillance active de la zone sinistrée et du comportement du lac, de la rivière et du barrage de Ferden est en cours, ajoute l'Etat du Valais dans un communiqué.

La frustration du divisionnaire

On estime désormais les éboulis présents dans la vallée à 9 millions mètres cubes, dont un tiers sous forme de glace, selon Christian Studer, ingénieur hydraulique à l'Etat du Valais.

Bien présente dans le Haut-Valais depuis deux jours, l'armée n'a pas pu commencer ses opérations dans le Lötschental, la situation n'étant toujours pas stabilisée tant au niveau du Petit Nesthorn qu'au niveau de la coulée qui recouvre Blatten.

«A titre personnel, je ressens une frustration de ne pas pouvoir en faire plus, mais c'est la nature, seule, qui décide de la suite», a avoué le divisionnaire Raynald Droz. «L'armée est là pour sauver, protéger et défendre. Elle est prête et présente.»

Solidarité suisse et étrangère

En marge de la conférence de presse, le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer a confirmé que onze cantons, dont tous les romands, avaient proposé leur aide, sous la forme de mise à disposition de chiens de recherche et de moyens de secours. Des membres de la protection civile des cantons de Berne et de Zurich devraient être mobilisés en priorité, si le besoin devait se faire ressentir.

Les autres cantons restent en appui et ont déjà réglé avec l'Organe cantonal de conduite de l'Etat du Valais les aspects administratifs pour une arrivée rapide dans le Lötschental. Pour l'instant, les propositions d'aide émanant d'Allemagne et de France n'ont pas été activées.

«Un nouveau Blatten»

En conférence de presse, vendredi, le président de Blatten, Matthias Bellwald a expliqué qu'un"groupe de travail nouveau Blatten» va être créé «le plus rapidement possible».

«Les quatre communes de la vallée y seront représentées, car s'il s'agit principalement de Blatten, c'est toute la vallée qui est concernée par la situation actuelle», a poursuivi Matthias Bellwald. «Un Lötschental sans Blatten est impensable, et inversement.»

Le président de la commune a aussi indiqué que celle-ci va ouvrir un compte sur lequel des dons pourront être effectués.