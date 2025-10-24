  1. Clients Privés
«Jusqu'à nouvel ordre» Blatten: la route de secours fermée à cause de la neige

ATS

24.10.2025 - 11:26

A Blatten (VS), la route de secours menant au village est fermée depuis vendredi en raison de chutes de neige. L'accès est limité «jusqu'à nouvel ordre».

A Blatten (VS), la route de secours menant au village est fermée depuis vendredi en raison de chutes de neige. (image d'illustration)
A Blatten (VS), la route de secours menant au village est fermée depuis vendredi en raison de chutes de neige. (image d'illustration)
Keystone

Keystone-SDA

24.10.2025, 11:26

La route en terre qui avait été mise en place est fermée entre la localité de Netzbord, le hameau de Weissenried et le village de Blatten, a annoncé la commune vendredi sur l'application Gemeinde-News. Cette dernière fait office de portail d'informations pour les habitants de la commune.

En raison de l'éboulement du 28 mai dernier, une grande partie du village haut-valaisan avait été engloutie, tous comme les accès routiers qui menaient au village et à ses hameaux.

Une première partie de la route avait été mise en place à la mi-juillet. En août, le Conseil d'Etat avait choisi d'actionner la clause générale de police afin de rétablir toutes les liaisons et la desserte des hameaux d'Eisten, de Fafleralp, de Weissenried.

