Eboulement – VS Blatten: retour possible à Eisten et dans les alpages dès samedi

ATS

9.10.2025 - 09:21

Les habitants du hameau de Eisten et de plusieurs alpages de Blatten (VS) pourront se rendre dans les maisons intactes dès samedi et au plus tard jusqu'au 30 novembre. Des assouplissements ponctuels de la zone interdite – en vigueur depuis le 1er juin – via des sentiers de randonnée ont été annoncés en parallèle.

Les habitants du hameau de Eisten ainsi que de plusieurs alpages de Blatten pourront se rendre dans leurs maisons intactes dès le 11 octobre. (image d'archive)
Les habitants du hameau de Eisten ainsi que de plusieurs alpages de Blatten pourront se rendre dans leurs maisons intactes dès le 11 octobre. (image d'archive)
sda

Keystone-SDA

09.10.2025, 09:21

Les travaux réalisés sur l'approvisionnement en électricité et en eau, sur l'évacuation des eaux usées, mais aussi sur la route de secours «avancent comme prévu», écrit la commune haut-valaisanne mercredi dans une communication diffusée sur l'application Gemeinde-News. «Grâce aux infrastructures remises en état, il est possible de passer la nuit dans les bâtiments intacts», poursuivent les autorités.

«Les propriétaires ont ainsi la possibilité de faire les préparatifs nécessaires pour l'hiver», souligne la commune de Blatten. Cette possibilité de retour existe jusqu'à l'arrivée de la saison hivernale ou au plus tard jusqu'au 30 novembre.

Sont ainsi concernés les propriétaires de bâtiments résidentiels intacts à Eisten et de chalets d'alpage à Telli, Fafler, Gletscher et Gugginen. En raison de conditions techniques non réunies, un retour n'est pas encore possible dans les bâtiments intouchés de Weissenried et du village de Blatten, informent en outre les autorités.

Accès pédestres rétablis

Plusieurs sentiers ou «corridors» pourront aussi être empruntés à pied par les habitants dès le 11 octobre. Il s'agit surtout de chemins de randonnée qui mènent aux différents hameaux et alpages. Ces accès s'ajoutent à l'utilisation possible, sous conditions, de la route de secours qui a été construite après l'éboulement du 28 mai.

A noter que la zone interdite reste en vigueur. Elle est d'ailleurs surveillée par des caméras et des drones, rappellent les autorités.

Début octobre, le Ministère public du canton du Valais avait indiqué que plusieurs personnes, dont le vice-président de Blatten avaient été condamnées par ordonnance pénale pour avoir pénétré dans la zone interdite. Une douzaine de dénonciations avaient alors été recensées.

