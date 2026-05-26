Un an après l'éboulement qui a dévasté le coeur du village de Blatten – c'était le 28 mai 2025 -, l'heure est à un premier bilan économique. Près de 72,5 millions de francs ont été récoltés pour venir en aide à 300 des habitants de la commune.

Le 28 mai 2025, la catastrophe de Blatten avait emporté 130 habitations et fait un mort. Ses stigmates sont encore visibles, un an après l'éboulement. ATS

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Le 28 mai 2025, l’effondrement du glacier du Birch avait entraîné la destruction quasi totale du village. En quelques minutes, plus de 130 habitations, des biens, des petites entreprises, des associations et les souvenirs de plusieurs générations avaient été emportés. La catastrophe avait également coûté la vie à une personne.

Face à cet événement, un élan de solidarité s’était manifesté dans tout le pays. La Chaîne du Bonheur a ainsi récolté 23 millions de francs, Caritas Suisse, 1,6 million de francs et la Croix-Rouge suisse, 3 millions de francs.

Le canton du Valais a débloqué 10 milions de francs, grâce à la Loterie romande et la Confédération, 5 millions de francs d'aide exceptionnelle.

Des solutions rapides

«Grâce aux dons collectés et à la coordination étroite entre les autorités et les organisations d’aide, une grande partie des fonds a pu être rapidement engagée afin d’accompagner les personnes touchées vers un retour à une vie normale», a rappelé, mardi matin, dans un communiqué, la Commission des dons liée à la catastrophe de Blatten. Celle-ci réunit les autorités cantonales, les organisations d’entraide et des représentants des assureurs.

«Cette mobilisation a permis de mettre en place une aide coordonnée et adaptée à une catastrophe dont les conséquences dépassent largement les mécanismes habituels de soutien», souligne encore la Commission des dons.

Une grande partie des dons engagés

À l’heure actuelle, près de 75% des dons reçus par la Chaîne du Bonheur, Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse ont pu être engagés en faveur des personnes touchées. Par ailleurs, 4 millions de fonds fédéraux ont été affectés à l’indemnisation des terrains. Trois millions de francs issus des fonds cantonaux ainsi que 500’000 francs de la Confédération ont été engagés pour répondre aux demandes reçues par la commission des dons.

«Grâce aux fonds restants, la commission des dons continuera d’accompagner les personnes touchées par les conséquences de la catastrophe dans les mois et années à venir», précise-t-elle.

Indemnisation des terrains ensevelis

Sur 111 dossiers traités, la commission a accordé près de 8 millions de francs pour couvrir le remplacement de mobilier, de vêtements et de véhicules, les pertes d’exploitation et le soutien aux petites entreprises et aux associations locales.

Les 19 millions restants ont été affectés à l’indemnisation des terrains ensevelis, non assurables en Suisse. La Chaîne du Bonheur y consacre 15 millions de francs et la Confédération, 4 millions de francs.

La commune de Blatten a par ailleurs reçu 29,9 millions de dons (privés, entreprises, communes) gérés directement par elle, en faveur de l’avenir du village et de sa population.