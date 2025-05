Blatten: Nouvelle inquiétude, concernant le glacier cette fois

Les experts se sont montrés mercredi prudemment satisfaits de l'évolution de la situation à Blatten (VS), dans le Lötschental. Le pan de montagne continue de s'effriter par parties. Au total, environ 2 millions de mètres cubes sont tombés, soit un tiers de la masse totale qui menace de s'effondrer.

Keystone-SDA ATS

L'évaluation de la situation est difficile en raison du brouillard et des nuages, a indiqué devant la presse l'ingénieur Alban Brigger du service des dangers naturels. Mais selon lui, un tiers de la masse instable est déjà descendu. «Le reste près de l'arête descendra bientôt». «Cela ne durera pas des mois», a-t-il répondu à un journaliste

Le lieu où s'est produit un éboulement près du petit Nesthorn, sur un flanc du Bietschhorn dans la vallée du Lötschental, à l'arrière, le mercredi 21 mai 2025, photographié depuis un alpage au-dessus du village de Wiler. Le village de Blatten VS dans le Lötschental a dû être entièrement évacué en raison du risque d'éboulement. Environ 300 personnes sont concernées. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Actuellement, les experts ont deux sujets de préoccupation. D'une part, les grandes masses rocheuses qui se trouvent en haut près de l'arête, estimées à un million de mètres cubes et d'autre part, la glace qui se détache du front du glacier en contrebas.

Il est possible qu'une partie de la masse rocheuse s'effondre directement sur le glacier. Il se peut également que le glacier s'écrase vers l'avant dans la vallée, avec d'autres matériaux d'éboulement et bloque la rivière Lonza, selon Alban Brigger. Les experts sur place ont considéré les petits éboulements comme le meilleur scénario possible.

«Le matériau continue de pousser contre le front du glacier», a expliqué Alban Brigger. «Ce mouvement s'est accéléré aujourd'hui par rapport à hier», a-t-il poursuivi. Le scénario d'un gros éboulement de roches sur le glacier entraînant des masses de glace nous préoccupe».