L'eau du lac commence à faire son chemin - «Il ne faut surtout pas baisser la garde»

La situation reste tendue dans le Lötschental. L'eau retenue dans le lac qui s'est formé en amont des débris de l'effondrement du glacier du Birch, à Blatten continue de monter. Pour l'heure, aucun débordement en aval n'est à déplorer. L'eau du lac commence même à faire son chemin.

Raphaël Mayoraz estime qu'«il ne faut surtout pas baisser la garde, ce serait la pire des choses alors que l'on n'est pas certain que le danger soit écarté.» KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A Blatten (VS), le lac créé par le dépôt de l'effondrement du glacier de Birch et du matériel issu des éboulements du Petit Nesthorn continuait de se remplir vendredi matin et s'approchait du sommet du cône d'éboulis. La rivière devrait commencer à couler dans la journée, selon l'Organe cantonal de conduite.

«La capacité du barrage de Ferden situé en aval de la zone sinistrée avait été augmentée de manière préventive. Une surveillance active de la zone sinistrée et du comportement du lac, de la rivière et du barrage de Ferden est effectuée. Des équipements de mesures ont été mis en place dans la zone sinistrée», écrit l'OCC dans son dernier communiqué de 10h15. Le volume total de la glace et de la roche au fond de la vallée atteint dix millions de mètres cubes, précise-t-il.

Au total, 365 personnes sont évacuées. Au vu des risques et de l'instabilité géologique, toute intervention sur la zone sinistrée reste impossible, relève-t-il aussi. L'armée se tient prête à intervenir avec des pompes à eau, des pelleteuses et d'autres moyens de déblaiement lourds ainsi que du matériel d'éclairage pour une intervention.

La protection civile (PCi) est également mobilisée. Cinquante astreints de la PCi et une centaine de sapeurs-pompiers sont actifs. Des bureaux d'ingénieurs spécialisés ont également été sollicités.La route cantonale de Goppenstein en direction de Blatten reste fermée à toute circulation jusqu'à nouvel ordre, excepté pour les résidents et les véhicules d'intervention. Le Canton ordonne à la population de se conformer strictement aux consignes des autorités et de ne pas se rendre dans la zone concernée.

Scénario «assez favorable»

Interrogé dans la Matinale de La Première, vendredi, le géologue cantonal Raphaël Mayoraz, estime que «la situation actuelle est dans un scénario assez favorable. En clair, l'eau commence à faire son chemin sur le dépôt long de 2,5 km. Au fur et à mesure des heures qui avancent, on peut réduire le risque d'un scénario catastrophique. On sait toutefois que l'on doit garder en tête un tel risque.»

L'état-major de conduite régional a appelé, jeudi soir, la population de Gampel et de Steg à se préparer à une évacuation rapide. Il craint une lave torrentielle en provenance du Lötschental au cas où le lac artificiel qui s'est formé après la rupture du glacier du Birch devait déborder.

Pour plusieurs semaines

Les autorités restent en alerte et les communes situées en aval de l'éboulement, y compris dans la vallée du Rhône, se préparent. Des digues sont installées et la population est invitée à se préparer à une éventuelle évacuation.

«Ce scénario d'une possible évacuation va durer des semaines», estime Raphaël Mayoraz. «Il perdurera tant que la Lonza ne sera pas parvenue à créer un chenal relativement stable à travers tout ce dépôt. Le risque de voir des poches d'eau se créer reste également d'actualité.» Et d'ajouter: «il ne faut surtout pas baisser la garde, ce serait la pire des choses alors que l'on n'est pas certain que le danger soit écarté.»

Le scénario d'un pompage du lac demeure également d'actualité, comme ce fut le cas à Randa en 1991. «La différence, explique Raphaël Mayoraz, c'est qu'ici, au lieu d'avoir des blocs solides sur lesquels s'appuyer, on a une sorte de boue dans laquelle il est difficile de se déplacer et utiliser des machines. Petit à petit, cette masse va s'assécher, mais cela va prendre énormément de temps. On pense plutôt que le chenal va se faire naturellement.»