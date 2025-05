Emotion à Blatten - «Nous avons perdu notre village»

Une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis a enseveli une grande partie du village valaisan de Blatten, dans le Lötschental, après la grande débâcle du glacier mercredi après-midi. De nombreuses maisons ont été détruites. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant, mais une personne est portée disparue, confirme le porte-parole de l'état-major régional de conduite, Matthias Ebener à Keystone-ATS.

Vers 15h30, un effondrement massif s'est produit au niveau du glacier du Birch, selon les autorités. La situation est en cours d'évaluation. L'état-major de conduite n'était pas en mesure, pour l'heure, de fournir davantage d'informations sur la situation exacte dans la zone sinistrée, mais confirme d'importants dégâts au niveau d'un nombre très élevé d'habitations qui se sont retrouvés, par endroits, sous un mètre de boue et de gravats.

«Une catastrophe totale»

Chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, Albert Rösti s’est rendu sur place, dès 17 heures, afin de se rendre compte de la situation. Son homologue en charge du Département de la Défense, Martin Pfister, sera à Blatten en début de soirée.

Trois conseillers d’Etat valaisans sont actuellement sur place: Franziska Biner, Stéphane Ganzer et Franz Ruppen. «C’est une catastrophe totale, qui va bien au-delà que ce que les gens de la région pensait», estime l’élu de l’UDC. «Notre rôle en ce moment à mes collèges et moi-même est d’écouter, d’être présents et solidaires pour toutes les personnes du Lötschental.»

Le glacier du Birch a cédé - Les débris ont atteint le village Le glacier du Birch, au-dessus de Blatten (VS) s'est effondré vers 15h30. La situation est en cours d'évaluation afin de connaître les dégâts, notamment sur les habitations et la rivière Lonza. 28.05.2025

Pour le ministre de la sécurité Stéphane Ganzer, l'éboulement est «massif, le village est quasiment entièrement recouvert» par les gravats. «Même l'église a disparu», a ajouté le conseiller d'Etat au micro de la RTS.

L'armée va débarquer

Il y a dix jours, déjà, le Conseil d’Etat avait pris langue avec la Confédération afin d’obtenir un éventuel renfort de l’armée. «L’armée va débarquer à Blatten, ces prochaines heures. Nous avons reçu un téléphone en ce sens», confirme le chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement Franz Ruppen. Les militaires entreront en fonction lorsque la situation sera sécurisée. Le village de Blatten avait été évacué il y a neuf jours et environ 300 personnes avaient dû quitter leurs maisons.

La situation pourrait encore se péjorer. La rivière Lonza est actuellement obstruée par l’énorme coulée de boue qui s’est déversée dans le village. Un barrage s’est ainsi créé. Si une solution n’est pas rapidement trouvée pour permettre à l’eau de reprendre son cours, un lac va progressivement se former dans la vallée. Le barrage pourrait également céder sous la pression de l’eau, entrainant des dégâts aux conséquences difficilement quantifiables.

Blatten Une importante avalanche composée d'un mélange de glace, de roches, de neige et d'eau atteint le fond de la vallée à Wiler après l'effondrement du glacier de Birch au-dessus de Blatten, en Suisse, le mercredi 28 mai 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE Une vue montre des blocs de glace et des morceaux de roches s'accumuler en provenance du glacier du Birch au-devant le village de Blatten le mercredi 28 mai 2025 depuis un alpage au-dessus de Wiler. Photo: KEYSTONE Plusieurs avalanches avec des débris de glace, de roches et de neige descendent du glacier de Birch dans le Lötschental. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE KEYPIX - Une vue montre des blocs de glace qui se détachent du glacier du Birch au-dessus de Blatten le mercredi 28 mai 2025 depuis un alpage au-dessus de Wiler. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: KEYSTONE

La barrage pare-avalanche a cédé

Une augmentation significative de l'activité a été observée depuis la nuit de mardi à mercredi et s'est encore amplifiée durant la journée de mercredi. En début d'après-midi, le barrage pare-avalanche a fini par laisser passer une partie des gravats.

Image montrant l'ampleur de l'accident. SRF

Mardi vers 18h00 et mercredi vers 04h00, deux premiers effondrements d'importance s'étaient produits sur le glacier.

Situation particulière adoptée

Face aux risques de voir un effondrement du glacier du Birch qui provoquerait des laves torrentielles ou un éboulement de grande ampleur mettant en danger les habitations des citoyens de Blatten, le Conseil d'Etat valaisan a décrété la situation particulière.

Cette mesure permettra de «réagir le plus rapidement possible, le cas échéant en mobilisant dès que cela sera nécessaire plusieurs moyens d’intervention d'envergure (Organe cantonal de conduite, Protection civile, voire l'armée), a-t-il expliqué dans un communiqué.

En raison de l'éboulement actuel du glacier, les forces d'intervention ont besoin de temps pour évaluer la situation et planifier leur action. La conférence de presse de l'état-major de conduite régional, annoncée pour 16 heures, n'aura donc pas lieu.