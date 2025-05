Désolation à Blatten: un village détruit, un disparu, l'armée est en route

Blatten (VS): une grande partie du glacier du Birch a cédé

Le glacier du Birch, au-dessus de Blatten (VS) s'est effondré vers 15h30. La situation est en cours d'évaluation afin de connaître les dégâts, notamment sur les habitations et la rivière Lonza. Une augmentation significative de l'activité a été observée depuis la nuit de mardi à mercredi et s'est encore amplifiée durant la journée de mercredi. En début d'après-midi, le barrage par-avalanche a fini par laisser passer une partie des gravats.

