Le Bluefire, avec des passagers à bord, s'est brusquement arrêté mercredi lors de la première montée. Mais la situation a été vite maîtrisée.

Europa-Park a indiqué dans un post sur les médias sociaux que le train du Bluefire n'avait pas pu franchir la première montée lors d'un des premiers trajets. IMAGO/Wirestock

Sven Ziegler

Mercredi, un incident s'est produit à Europa-Park à Rust, lorsque le grand huit Blue Fire s'est soudainement arrêté pendant la première montée.

Selon le parc d'attractions, les passagers ont pu être évacués en toute sécurité et ramenés à la station. La raison de l'incident était les vents forts qui soufflaient dans la région à ce moment-là.

«À aucun moment une situation dangereuse»

Europa-Park a indiqué dans un post sur les médias sociaux que le train n'avait pas pu franchir la première montée lors d'un des premiers trajets. Les passagers ont été immédiatement pris en charge et le train a été ramené en toute sécurité à l'aide d'une grue, poursuit le communiqué. «Le train a pu être ramené comme prévu, de sorte que les clients ont pu quitter le train au sol. Il n'y a eu à aucun moment de situation dangereuse». Aucune blessure n'a non plus été signalée.

Le grand huit Blue Fire, qui a ouvert ses portes en 2009 dans la zone thématique islandaise du parc, est un launched coaster du fabricant Mack Rides. On y atteint une vitesse maximale de 100 km/h en seulement 2,5 secondes et il a été la première montagne russe d'Europa-Park à être équipée d'inversions. Le parcours mesure 1056 mètres de long et présente un dénivelé de 38 mètres.