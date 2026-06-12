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Découverte inhabituelle Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée

Sven Ziegler

12.6.2026

Une Porsche d'une valeur de près de 100 000 francs a attiré l'attention des douaniers alors qu'elle était en route de la Suisse vers l'Allemagne. En raison de l'absence de documents d'importation, la voiture de sport a été saisie.

Cette Porsche a été saisie.
Cette Porsche a été saisie.
Hauptzollamt Singen

Sven Ziegler

12.06.2026, 10:47

12.06.2026, 11:08

Lors d'un contrôle de routine sur l'autoroute A81 près de Geisingen, dans le Bade-Wurtemberg, les douaniers ont fait une découverte inhabituelle. Sur une remorque fermée, ils ont découvert une Porsche qui devait être transportée de Suisse vers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Le conducteur a déclaré être en mission pour le compte du propriétaire. Interrogé, il n’a toutefois pas pu présenter de documents attestant d’un dédouanement en bonne et due forme lors de l’importation en Allemagne.

Comme l'a indiqué le bureau principal des douanes de Singen, la valeur du véhicule était indiquée à 99 000 francs sur une facture. Cela correspond à environ 108 000 euros. Sur cette base, les agents ont calculé des droits d'importation d'environ 33 400 euros, soit environ 30 700 francs. Parallèlement, les autorités ont engagé une procédure pénale fiscale pour suspicion de fraude fiscale.

Procédure

Le véhicule en question est une Porsche des années 1980. En raison de son âge, il aurait en principe été possible d'importer la voiture en tant que voiture de collection à un tarif plus avantageux. Selon les douanes, de nombreuses modifications ont toutefois empêché une telle classification.

La voiture de sport a été saisie jusqu'au paiement des droits dus. La Porsche est restée dans un premier temps sous la garde des autorités. Le traitement de l'affaire est désormais pris en charge par le service des amendes et des sanctions pénales du bureau principal des douanes de Karlsruhe.

La restitution du véhicule à son propriétaire, ainsi que la date de celle-ci, dépendent notamment de l'issue de la procédure en cours et du paiement des droits exigés.

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