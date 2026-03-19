Les propriétaires de plus de 10'000 véhicules dont les moteurs auraient été endommagés par de l'essence de mauvaise qualité ont réclamé une indemnisation au gouvernement bolivien, a annoncé la compagnie pétrolière publique YPFB mercredi, qui a importé et distribué l'essence.

Le ministère de l'énergie et des hydrocarbures a reconnu la semaine dernière que, faute d'utilisation, des réservoirs de stockage avaient accumulé des résidus d'oxydation, qui se sont ensuite mélangés aux carburants. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le chef d'Etat bolivien de centre-droit Rodrigo Paz est arrivé au pouvoir en novembre avec la promesse de résoudre une grave crise de pénurie de carburant dans le pays. Si les longues files d'attente devant les stations-service ont disparu, les Boliviens craignent désormais qu'en faisant le plein leur véhicule puisse tomber en panne.

En décembre, le gouvernement de M. Paz a supprimé une politique de subventions maintenue depuis 20 ans par les gouvernements de gauche précédents, qui a épuisé les réserves de dollars et compliqué les nouvelles importations de carburant.

Le ministère de l'énergie et des hydrocarbures a reconnu la semaine dernière que, faute d'utilisation, des réservoirs de stockage avaient accumulé des résidus d'oxydation, qui se sont ensuite mélangés aux carburants.

«Sabotage»

Près de «10'874 personnes ont entamé une démarche» d'indemnisation, a déclaré Yussef Akly, président d'YPFB. Une ligne téléphonique a été mise en place pour enregistrer les plaintes des usagers et les éventuels remboursements commenceront cette semaine, a précisé la compagnie.

Le gouvernement de M. Paz a qualifié de «sabotage» l'inaction des fonctionnaires, déjà en poste sous l'administration précédente, qui auraient dû signaler ces problèmes.

Yussef Akly a précisé que «plusieurs personnes font l'objet d'une enquête» afin de déterminer leur responsabilité, sans donner davantage de détails.

Le dirigeant a ajouté que «cette déstabilisation s'est produite de manière conjoncturelle dans certains lots» importés et «dans des situations très ponctuelles». La Bolivie importe principalement ses carburants d'Argentine, du Chili et du Paraguay.